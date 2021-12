Forza Horizon 5 Telefonzelle zerstören – Falsch verbunden Fähigkeit

Manchmal müsst ihr in Forza Horizon 5 Telefonzellen zerstören. Dies kann zum Beispiel im Rahmen täglicher #Forzathon Aufgaben gefordert sein. An die Zerstörung einer Telefonzelle ist sogar eine eigene Fähigkeit gebunden: „Falsch verbunden“. Manchmal bietet es sich an, diese Fähigkeit in eine Kombo einzuflechten.

Wonach müsst ihr überhaupt Ausschau halten? Die Bezeichnung Telefonzelle mag ein wenig irreführend sein. Streng genommen sind es nur schlichte Säulen, mit einem öffentlichen Telefon dran. Zum Glück gibt es in Forza Horizon 5 Telefonzellen in rauen Mengen. Ihr begegnet ihnen in Ortschaften. Besonders viele säumen die Straßen der größten Stadt im Spiel. Guanajuato findet ihr im Norden der Spielwelt, südlich vom Hotel Castillo. Auch in kleineren Ortschaften findet ihr öffentlichen Telefone.

Auf den folgenden Screenshots könnt ihr sehen, wie die Telefonzellen aussehen. Die Karte zeigt euch die Stadt. Ihr könnt dort die von mir markierte Straße abfahren und findet zahlreiche öffentliche Telefone. Die stehen praktischerweise frei, was nicht bei allen Telefonzellen im Spiel der Fall ist. Manche sind an Hauswänden und so deutlich schwerer zu erwischen. Achtet auf die Gehwege, die Dinger stehen natürlich nicht mitten auf der Straße.

Quelle: eigene Recherche

Bildquelle: eigene Screenshots aus dem Spiel Forza Horizon 5