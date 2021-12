Xbox Game Pass Neuzugänge für die zweite Dezemberhälfte stehen fest

Microsoft hat den nächsten Schwung Spiele für den Xbox Game Pass angekündigt. Verfügbar sind diese nach und nach in der zweiten Dezemberhälfte 2021. Los geht es direkt am 15. Dezember mit dem erfolgreichen und beliebten Among Us. Worauf ihr euch sonst noch freuen dürft, könnt ihr der Übersicht unten entnehmen.

Among Us (Cloud), ab 15. Dezember 2021

Ben 10: Power Trip (Cloud, Konsole und PC), ab 16. Dezember 2021

Broken Age (Cloud, Konsole und PC), ab 16. Dezember 2021

Firewatch (Cloud, Konsole und PC), ab 16. Dezember 2021

The Gunk (Cloud, Konsole und PC), ab 16. Dezember 2021

Lake (Cloud, Konsole und PC), ab 16. Dezember 2021

Mortal Kombat 11 (Cloud, Konsole und PC), ab 16. Dezember 2021

Paw Patrol Mighty Pups Save Adventure Bay (Cloud, Konsole und PC), ab 16. Dezember 2021

Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth (Cloud, Konsole und PC), ab 16. Dezember 2021

Transformers: Battlegrounds (Cloud, Konsole und PC), ab 16. Dezember

Am 31. Dezember werden einige Spiele den Xbox Game Pass verlassen. Verabschieden müsst ihr euch von den folgenden Games:

Pro Evolution Soccer 2021 (Cloud und Konsole)

The Little Acre (Konsole und PC)

Yakuza 0 (Cloud, Konsole und PC)

Yakuza Kiwami 1 (Cloud, Konsole und PC)

Yakuza Kiwami 2 (Cloud, Konsole und PC)

Quelle: Microsoft Pressemitteilung vom 14. Dezember 2021

Bildquelle: Campo Santo