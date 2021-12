Forza Horizon 5: Viper im Ugly Sweater Design und Super Wheelspins (Auto auch in Horizon 4 und FM7)

Weihnachten steht vor der Tür und das ein oder andere virtuelle Geschenk wird dieser Tage verteilt. In den Rennspielen Forza Motorsport 7, Forza Horizon 4 und Forza Horizon 5 erhaltet ihr eine 2016 Dodge Viper ACR. Passend zu den nahenden Feiertagen kommt der Wagen mit einem Ugly Sweater Design. Das Design ist also an die typischen Weihnachtspullis angelehnt, über deren Look sich freilich streiten lässt. Nicht von ungefähr tragen diese im Namen „ugly“, was übersetzt hässlich bedeutet.

Abholen könnt ihr euch das Auto über das Nachrichtensystem im Spiel. Ihr findet es dort jeweils unter dem Reiter für Geschenke. Bei der Autoauswahl wird euch das Design unter Umständen nicht angezeigt. Dies lässt sich zwar ändern, aber bei der ersten Suche ist das Auto so schnell zu übersehen. Achtet auf den Zusatz „Neu“. Der gibt an, dass das Auto neu in eurem Fuhrpark ist und noch nicht gefahren wurde. Selbst wenn ihr das Auto schon in eurer Sammlung hattet, wird es als neu deklariert, da diese Anzeige nichts darüber aussagt, ob der Wagen zum ersten Mal den Weg in eure Sammlung gefunden hat.

In Forza Horizon 5 bekommt ihr zudem 5 Super-Wheelspins. Deklariert sind die zwar als VIP-Spins in den Nachrichten, es handelt sich allerdings um ein Dankeschön für den bei IGN gewonnenen Game of the Year Award. Zu den Spins erhaltet ihr zwei Nachrichten im Spiel. Unter Geschenke die Spins selbst, unter Neuigkeiten ein Hinweis zu der Aktion.

Quelle: Ingame Nachrichten in den Spielen

Bildquelle: eigener Screenshot aus dem Spiel Forza Horizon 5