Forza Horizon 5 #Forzathon Guide KW 51 – Wegweisend

Kapitel 1: Pinnifarina-Style

In dieser Woche benötigt ihr den 2009 Ferrari 458 Italia. Den Ferrari könnt ihr via Automesse und Wheelspins erhalten. Fehlt er noch in eurer Sammlung, erhaltet ihr in für 225.000 Credits. Im Auktionshaus liegen einige Startgebote knapp darunter, Sofortkaufpreise allerdings gehen erst bei rund 300.000 Credits los. Es ist also unwahrscheinlich, hier zu sparen. Fehlt euch Geld im Spiel, solltet ihr zunächst in die aktuelle Festival-Spielliste schauen und einige Inhalte aus dieser abschließen. Die bringen euch einige Credits ein.

Kapitel 2: Grenzgänger

Ihr sollt für 10 Sekunden mindestens 200 mp/h Geschwindigkeit halten. Nach oben geht natürlich auch mehr, nur darunter dürft ihr nicht liegen. 200 mp/h entsprechen knapp 322 km/h (321,869). Die schafft der 458 Italia auch ohne ein Tuning, wenn ihr dieses Geld sparen möchtet. Ansonsten genügt es, wenn ihr den Wagen auf S1 900 bringt. Achtet bei der Wahl, nicht nur auf Geschwindigkeit, sondern auch einen guten Wert bei Beschleunigung. Mit höherer Beschleunigung, erreicht ihr auch schneller die Ziel-Geschwindigkeit. Beim Kauf hat der Ferrari S1 824. Die Höchgeschwindigkeit die damit erreicht werden kann, liegt bei 353,9 km/h. Die zu erreichen ist nicht so einfach, aber die 200 mp/h sind recht locker drin. Nutzt dafür die Autobahn, da ihr ohne Tuning einen recht langen Anlauf dafür benötigt. Startet also dementsprechend auch an einem Ende. Hier bietet sich der Westen an.

Online ist der Verkehr weniger dicht. Mit Glück tritt bei euch auch ein Fehler auf, bei dem durch hohe Geschwindigkeiten kein Verkehr mehr auftaucht. Unter Umständen lässt sich der Bug triggern, wenn ihr die Rückspulfunktion verwendet. Probiert es bei Bedarf einfach aus.