Forza Horizon 5 Motorräder in Guanajuato Daily ist eine Falschangabe

Derzeit sollt ihr in Forza Horizon 5 Motorräder in Guanajuato zerstören. So viel zumindest zur Theorie. In der Praxis stimmt die Beschreibung nicht. Tatsächlich werden Fahrräder für die Aufgabe gewertet. Hier ist auch das Original missverständlich, da dort von Bikes die Rede ist. Bike kann sowohl mit Motorrad als auch Fahrrad übersetzt werden. Hingegen gibt es für Fahrrad auch die Bezeichnung Bicycle. Entsprechend viel Interpretationsraum bleibt. Motorräder allerdings zählen nicht.

Glücklicherweise könnt ihr es euch bei der Aufgabe einfach machen und eine Blaupause verwenden, bei der genug Fahrräder in Guanajuato rumstehen. Eine solche habe ich für euch gebastelt. Ihr findet sie unter: 170 090 199.

Ihr könnt das Rennen starten, indem ihr euer Menü öffnet, in den Bereich Creative Hub geht, Eventlab wählt, in die Kachel Veranstaltungsblaupausen klickt und dann Suchen öffnet. Dort gebt ihr unten den Freigabecode ohne Leerzeichen ein.

