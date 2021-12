Forza Horizon 5 #Forzathon Guide KW 52 – Der Cossie

Kapitel 1: Ikone der 90er

Ihr benötigt den 1992 Ford Escort RS Cosworth. Den könnt ihr via Wheelspins und Automesse erhalten. Der Wagen kostet 66.000 Credits. Im Auktionshaus liegen einige mit geringerem Startgebot rum. Die tatsächlich günstiger zu bekommen, ist natürlich nicht garantiert, aber solltet ihr Geduld haben, könnt ihr es versuchen.

Im Rahmen des #Forzathon müsst ihr einige Rennen gewinnen und Sterne bei Gefahrenschildern sammeln. Ein Tuning kann sich daher lohnen. Der Wagen kommt in C 565. Fahren müsst ihr bei den Rennen Dirt. Daher bietet sich ein entsprechendes Offroad / Rallye Tuning an. Ein guter Kompromiss für Rennen und PR-Stunts ist A. Dies ist in Rennen einfacher zu kontrollieren als die höheren Klassen, hat gleichzeitig genug Power für die Sprünge.

Kapitel 2: RS steht für Rallyesport

Die Aufgabe ist unvollständig in der deutschen Übersetzung und zudem ein wenig missverständlich. Schotterpisten-Veranstaltungen meint Dirt-Rennen. Es ist im Original zudem „Trail“ angegeben. Trail ist die Bezeichnung für Pfad. Es müssen also drei Dirt-Etappenrennen gewonnen werden.

Eine kurze und recht einfach zu fahrende Option stellt „Baja California, Pfad“ dar. Ihr findet die Strecke im Westen, in der Nähe vom Baja-Außenposten . Möchtet ihr zum Beispiel aus Kostengründen auf ein Tuning verzichten, könnt ihr eine Blaupause ohne Drivatare verwenden: 178 351 622. Öffnet dafür euer Menü, geht in den Bereich Creative Hub, ruft die Kachel Eventlab auf, wählt dort Verantaltungs-Blaupausen und öffnet die Suche (Leiste unten beachten). Unten gebt ihr den Code unter Freigabe-Code ohne die Leerzeichen ein.