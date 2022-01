Forza Horizon 5 Mülleimer zerstören – Mülltonne Fähigkeit

Zerstört ihr in Forza Horizon 5 Mülleimer, erhaltet ihr dafür die Fähigkeit Mülltonne, die euch 1.000 Fähigkeitspunkte gibt. Müllbehälter gibt es vor allem dort, wo sich Menschen aufhalten, also primär in Ortschaften und an anderen von Menschen stärker frequentieren Plätzen. Der größte Ort im Spiel ist die Stadt Guanajuato. Die findet ihr im nördlichen Teil der Spielwelt. Eine super Alternative bietet das Stadion. Dort könnt ihr außen im Kreis fahren und etliche Mülleimer zerstören. Von Bedeutung werden die Mülleimer gelegentlich, um Aufgaben wie tägliche Herausforderungen abzuschließen.

Beim Stadion findet ihr neben der markierten Straße Müllbehälter in rauen Mengen. Ihr müsst etwas neben der Straße fahren, wie ihr auch auf dem mittleren Screenshot in der Galerie weiter unten seht. Die Mülltonnen stehen bei den Grünstreifen. Vorteil hier: Sie stehen recht frei und nicht teilweise extrem nah an Hauswänden.

Auf der Karte unten ist für euch eine kurze Straße in der Stadt markiert, in der jede Menge Mülleimer rumstehen. Achtet auf beide Straßenseiten, die Mülleimer stehen abwechselnd auf beiden Seiten der Straße. Eine Alternative bieten die langen Hauptstraßen. Müllbehälter stehen bei den Gehwegen, ihr müsst also in Richtung der Hauswände Ausschau halten. Generell ist die Frequenz der Mülleimer in Forza Horizon 5 deutlich höher als noch in den Vorgängern. Ihr solltet also keine Probleme bei der Suche haben.

Ein paar Beispiele für Müllbehälter in Forza Horizon 5:

Zu mühsam, in Eile oder noch keine Schnellreise? Ihr könnt als Alternative die Strecke „536 719 357“ verwenden. Ihr könnt die Strecke starten, indem ihr euer Menü öffnet, in den Bereich Creative Hub geht, Eventlab wählt, in die Kachel Veranstaltungsblaupausen geht und dann Suchen öffnet. Dort gebt ihr unten den Freigabecode ohne Leerzeichen ein. Auf der Strecke findet ihr einige Mülleimer auf der Straße. Drivtare gibt es keine.

Auf der Suche nach mehr Fähigkeiten? Hier findet ihr eine Übersicht mit Fähigkeiten in Forza Horizon 5.

Quelle: eigene Recherche

Bildquelle: eigene Screenshots aus dem Spiel Forza Horizon 5