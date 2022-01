Für den Forza Horizon 5 Erfolg „Eine königliche Angelegenheit“ sollt ihr laut Beschreibung euer Auto bei Sonnenaufgang beim Hotel Mirador Balderrama fotografieren und dabei Monarchfalter ablichten. Klingt präzise, ist in der Umsetzung aber ein wenig tricky.

Zunächst einmal sind die Monarchfalter – bei denen es sich um Schmetterlinge handelt – nicht immer anzutreffen. Ihr begegnet ihnen in der Hitzesaison (Frühling). Warum ist dem so? Dies ist ein Bezug auf ein reales Ereignis. In den Bergen von Mexiko überwintern jedes Jahr Millionen Monarchfalter. Darüber hinaus ist die Location für den Erfolg ein Fallstrick. Das Hotel ist auf der Karte mit einem eigenen Symbol markiert, allerdings befindet es sich auf der Karte weiter nördlich davon. Ihr findet es im Norden der Spielwelt, südöstlich vom Horizon Rush-Außenposten oder nordöstlich von der Stadt Guanajuato. Doch selbst wenn ihr das eher unscheinbare Hotel entdeckt habt – es ist ein beschauliches, kleines Gebäude und hat nichts mit den typischen Bettenburgen gemeinsam – bleibt es tricky. Direkt am Hotel wird der Erfolg nicht freigeschaltet. Für den Fotospot startet ihr beim Rennen „Foto Final Querfeldein“. Fahrt die Straße in Richtung Osten, bis zur Abzweigung in den Süden. Die nehmt ihr und fotografiert mit Blick auf die Berge. Selbst wenn ihr die Straße entlangfahrt, müsst ihr noch mit der Kamera spielen, denn nicht jedes Foto dort oben bringt euch auch den Erfolg. Bei mir sah das entscheidende Foto so aus:

Ich habe es mit anderen Accounts versucht, der Blick auf den Berg, den ihr im Hintergrund seht, macht es. Stattdessen in Richtung Hotel zu fotografieren, scheint nicht zu funktionieren, genauso wie ein Bild mit Blick die Klippen hinunter. Die folgende Galerie zeigt euch die Location für das Foto, und das Hotel als Orientierung.

Falls ihr keine Lust habt, die passende Tages- und Jahreszeit für den Forza Horizon 5 „Eine königliche Angelegenheit Erfolg“ abzupassen, könnt ihr es euch mit einer Blaupause einfach machen. Die führt euch zur genannten Location. Nutzt dafür: 178 274 998. Öffnet euer Menü, geht in den Bereich Creative Hub, ruft die Kachel Eventlab auf, wählt dort Veranstaltungs-Blaupausen und öffnet die Suche. Gebt unter Freigabe-Code den genannten Code ohne Leerzeichen ein. Gleich zu Beginn biegt ihr ab auf den Berg. Kurz vor dem letzten Checkpoint (oder der vorletzte, wenn ihr die Ziellinie mitrechnen möchtet) geht ihr in den Fotomodus (Steuerkreuz oben bei Standard-Steuerung). Richtet eure Kamera auf den Berg aus und lichtet euer Auto dabei mit ab. Hübsch muss eure Aufnahme nicht werden, nur die Kriterien sind für den Erfolg von Relevanz. Für die Freischaltung gibt es übrigens 10 Gamerscore.

