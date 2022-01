Forza Horizon 5: Ein Chevrolet für euch und ein Award für die Entwickler

Anlässlich des Jahreswechsels bekommt ihr in den Spielen Forza Horizon 5, Forza Horizon 4 und Forza Motorsport 7 einen 1969 Chevrolet Camaro Super Sport Coupe geschenkt. Passend zum Anlass hat dieser ein Feuerwerk-Design. Das Fahrzeug erhaltet ihr in allen genannten Spielen über eine Nachricht. Dafür ruft ihr in der Nachrichtenzentrale den Reiter Geschenke auf. In einer weiteren Nachricht unter Neuigkeiten gibt es nur den Hinweis auf das Auto. In der Fahrzeugauswahl wird euch das Design vermutlich zunächst nicht angezeigt. Ihr seht es aber, wenn ihr das Auto fahrt. Durch eine Änderung am Tuning sollte es dann auch in der Auswahl sichtbar werden.

Für Entwickler Playground Games beginnt das neue Jahr direkt mit einem weiteren Award für Forza Horizon 5. Wie auf dem offiziellen Twitter-Account verkündet wurde, hat das Spiel den Steam Award für „Outstanding Visual Style“ gewinnen können. Damit hat sich das Rennspiel gegen Psychonauts 2, Subnautica: Below Zero, Little Nightmares 2 und Bright Memory: Infinite durchgesetzt. Für die Steam Awards 2021 konnten alle nicht eingeschränkten Steam-Accounts abstimmen.

