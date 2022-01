Forza Horizon 5 Serie 3 Details: Lunar New Year

Forza Horizon 5 Serie 3 steht vor der Tür. Los geht es am 06. Januar 2022 – sprich diese Woche Donnerstag. Die neue Serie steht ganz im Zeichen Mond-Neujahr oder auch Englisch Lunar New Year. Am 01. Februar 2022 beginnt das Jahr des Tigers. Im Spiel wird es passend dazu festliche Laternen geben, die die Straßen der Stadt Guanajuato im feierlichen Glanz erstrahlen lassen. Einige passende Belohnungen erwarten euch ebenfalls. Darunter neue Autos und Hupen.

Forza Horizon 5 Serie 3 Autos und Hupen

Autos

2013 Donkervoort D8 GTO

1971 Ford Mustang Mach 1

2015 Jaguar XKR-S GT

1990 Vauxhall Lotus Carlton

2003 Toyota Celica SS-I

2007 Toyota Hilux Arctic Trucks AT38

2016 Toyota Land Cruiser Arctic Trucks AT37

2016 Zenvo TS1

Hupen

Gong

Feuerwerk

Tigerbrüllen

Katzenmiauen

Mexikanische Ampel

Die kommenden Car Pass Neuzugänge stehen ebenfalls fest. Darauf dürft ihr euch freuen, wenn ihr einen Pass habt:

1966 Jaguar XJ13 (06. Januar 2022)

1993 Jaguar XJ220S TWR (13. Januar 2022)

2018 Ferrari FXX-K Evo (20. Januar 2022)

2018 Audi TT RS (27. Januar 2022)

Quelle: Forzamotorsport.net, abgerufen am 04. Januar 2022, 19:02 Uhr

Bildquelle: Playground Games