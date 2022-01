Forza Horizon 5 Serie 3 Sommer: Ein Blick auf die neue Saison

Morgen startet in Forza Horizon 5 Serie 3 und wie jeden Donnerstag eine neue Saison. Der Sommer klopft – leider nur virtuell – an die Tür. Im Gepäck hat die Saison neue Events und Belohnungen. Wer neugierig ist, kann schon jetzt einen ersten Blick auf die Saison werfen. In einem Tweet haben die Entwickler Screenshots der Spielliste gepostet.

Welcome to Summer! Tomorrow kicks off a new series with new challenges, new rewards and much more! pic.twitter.com/1AxVExeKnv

— Forza Horizon (@ForzaHorizon) January 5, 2022