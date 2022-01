Genshin Impact 2.4 steht vor der Tür und damit neuer Content wie das Gebiet Enkanomiya, Aktionen, neue Figuren, Ausrüstung und Kleidung. Wie gewohnt gibt es zudem nach der Veröffentlichung des Updates und den damit einhergehenden Wartungsarbeiten eine Entschädigung in Form von Urgestein. Dies entspricht – sofern die Arbeiten nach Plan verlaufen – insgesamt 600 Urgestein. Sollten sich die Wartungsarbeiten verzögern, gibt es zusätzlich 60 weitere Urgestein je zusätzlicher Stunde.

Die Updatenotes für Genshin Impact 2.4 stehen schon jetzt zur Verfügung und können unten eingesehen werden. Übrigens: Jüngst haben die Entwickler auch Freizeitkleidung angekündigt. Die ist nicht Bestandteil von 2.4 und bringt alternative Outfits für die Figuren Jean, Mona, Amber und Rosaria ins Spiel.

Genshin Impact 2.4 Updatenotes

– Entschädigung –

Entschädigung für Serverpause während der Aktualisierung: Urgestein ×300 (Für jede Stunde, die die Server zur Wartung angehalten werden, gibt es Urgestein ×60.)

Entschädigung zur Problembehebung: Urgestein ×300 (Details zur Entschädigung findest du in der entsprechenden Nachricht.)

– Empfänger –

Entschädigung für Serverpause während der Aktualisierung: Alle Reisenden, die vor 2022/01/05 06:00 (UTC+8) Uhr Abenteuerstufe 5 erreicht haben.

Die Entschädigung muss vor dem Ende von Version 2.4 eingesammelt werden.

Entschädigung zur Problembehebung: Alle Reisenden, die vor 2022/01/05 06:00 (UTC+8) Uhr Abenteuerstufe 5 erreicht haben.

Diese Nachricht musst du bis 2022/01/08 06:00 (UTC+8) Uhr online im Spiel entgegennehmen.

Innerhalb von 5 Stunden nach Wartungsende erhalten alle Reisenden die Entschädigung per Nachricht im Spiel. Diese Nachricht ist 30 Tage lang gültig und verfällt danach mitsamt Anhang.

– Zeit der Aktualisierung –

Ab 2022/01/05 06:00 (UTC+8) Uhr ungefähr 5 Stunden.

– Aktualisierung des Clients –

PC: Schließe das laufende Spiel und öffne den Launcher erneut. Klicke nun auf Aktualisieren.

iOS: Öffne den App Store und tippe auf Aktualisieren.

Android: Öffne das Spiel und folge den Anweisungen des Pop-ups zur Aktualisierung.

PS5™ oder PS4™: Öffne die Systemeinstellungen und wähle Genshin Impact aus. Drücke die OPTIONS-Taste auf dem Gamepad und wähle Auf Update überprüfen.

Wenn du bei der Installation auf Probleme stößt, kannst du unseren Kundendienst kontaktieren. Wir werden uns um dein Problem kümmern.

– Aktualisierte Inhalte –

I. Neue Figuren

„Einsame Abgeschiedenheit – Shenhe (Kryo)“ (5 Sterne)

◇ Göttliches Auge: Kryo

◇ Waffe: Stangenwaffe

◇ Eine adeptische Schülerin mit einer übernatürlichen Aura, die ihr das langjährige eremitenhafte Leben in den Bergen von Liyue verleiht. Ihr Charakter ist von dem Gleichmut und der Distanzierung der Adepten zutiefst geprägt.

◆ Shenhes Elementarfähigkeit „Mantra der Geisterbeschwörung“ hat je nach Handhabung unterschiedliche Effekte: Beim Drücken stößt sie nach vorn und verursacht Kryo-Schaden, beim Gedrückthalten wird Kryo-Flächenschaden verursacht. Mit beiden Methoden können unterschiedliche Stapelungen des Effekts „Eisfeder“ für alle Truppenmitglieder erzeugt werden. Außerdem kann Eisfeder den durch Standardangriffe, heftige Schläge, Angriffe auf dem Fall, Elementarfähigkeiten und Spezialfähigkeiten von Figuren verursachten Kryo-Schaden basierend auf Shenhes ANG erhöhen.

Die Spezialfähigkeit „Geisterbefehligung der göttlichen Jungfrau“ kann fortlaufend den umstehenden Gegnern Kryo-Flächenschaden zuzufügen und den Kryo-WDS sowie den physischen WDS der Gegner in dem Wirkungsbereich verringern.

„Bühnenschönheit – Yun Jin (Geo)“ (4 Sterne)

◇ Göttliches Auge: Geo

◇ Waffe: Stangenwaffe

◇ Eine berühmte Opernsängerin in Liyue, die sowohl im Schreiben als auch im Gesang erfahren ist. Ihr Stil ist einzigartig, exquisit und sanft, genauso wie sie selbst.

◆ Wenn Yun Jin ihre Elementarfähigkeit „Wolkenöffnung“ auslöst, wechselt sie in den Aufladevorgang über und erschafft einen Schutzschild. Yun Jin verursacht beim Loslassen der Taste, beim Ende der Wirkungsdauer oder dann, wenn der Schild zerstört wird, Geo-Schaden. Der Schaden basiert auf Yun Jins VTD, während die Stärke des Schildes von ihren max. LP abhängt.

Yun Jin fügt den Gegnern in der Umgebung mit ihrer Spezialfähigkeit „Banner der brechenden Klippen“ mit hoher Reichweite Geo-Schaden zu und verleiht den Figuren in der Umgebung den Effekt „Formation der fliegenden Wolken“. Der Effekt kann den mit Standardangriffen verursachten Schaden basierend auf Yun Jins aktueller Verteidigung erhöhen und verschwindet beim Aufbrauchen der Stapelungen oder am Ende der Wirkungsdauer.

◆ Während des Zeitraums des Aktionsgebets „Rückkehr aus der Abgeschiedenheit“ steigt die Wahrscheinlichkeit zum Erhalten der limitierten 5-Sterne-Figur „Einsame Abgeschiedenheit – Shenhe (Kryo)“ sowie der 4-Sterne-Figuren „Bühnenschönheit – Yun Jin (Geo)“ beim Gebet stark an!

II. Neues Gebiet

„Enkanomiya“

Das erwachte Enkanomiya lädt jeden mutigen Abenteurer ein, die neue Welt in der Meerestiefe zu erkunden.

◇ In der neuen Version 2.4 wird „Enkanomiya“ im Gebiet von Inazuma freigeschaltet.

◇ Bedingungen zum Freischalten:

• Abenteuerstufe 30

• Abschließen des Archontenauftrags Kapitel II – 3. Akt „Allgegenwart unter den Menschen“

• Abschließen der Weltaufträge „Die mondbeschienene Tiefe“ und „Der Fluss des stillen Wassers“

III. Neue Aktionen

Anmeldeaktion „Möge das Glück dir hold sein“

Melde dich während des Aktionszeitraums insgesamt sieben Tage im Spiel an, um verwobenes Schicksal ×10 und andere Belohnungen zu erhalten!

▌ Aktionszeitraum

2022/01/25 04:00 Uhr bis 2022/02/09 03:59 Uhr

▌ Teilnahmebedingungen

Abenteuerstufe 5

▌ Inhalte der Aktion

„Fliegende Lichter und Farben“ – Dankeschön zum Laternenritual

Melde dich während des Aktionszeitraums im Spiel an, um zerbrechliches Harz, verwobenes Schicksal und andere Belohnungen zu erhalten!

Jede diesbezügliche Belohnungsnachricht ist bis zum Ende der Aktion gültig.

▌ Aktionszeitraum

2022/02/09 00:00 Uhr bis zum Ende von Version 2.4

▌ Teilnahmebedingungen

Abenteuerstufe 2

▌ Inhalte der Aktion

Aktion „Flüchtige Farben im Flug“: Nimm teil, um Ningguangs Kleidung zu erhalten und eine 4-Sterne-Figur aus Liyue deiner Wahl einzuladen.

Erfüll während des Aktionszeitraums alle Bedingungen unter „Holde Mondbraue“, um Ningguangs Kleidung „Orchideen-Abendkleid“ zu erhalten. Schließ die Herausforderungsaufträge der vier Themen ab, um „Wohlstandstalismane“, „makellose Talismane“ und „Eroberungstalismane“ zu erhalten, womit du bei „Glückliche Kameradschaften“ eine „4-Sterne-Figur aus Liyue deiner Wahl“ einladen kannst und die du auch beim Aktionshändler gegen Krone der Weisheit, Feuerwerk, Dekorationsbaupläne zum Laternenritual und andere Belohnungen eintauschen kannst.

▌ Aktionszeitraum

▌ Teilnahmebedingungen

Abenteuerstufe 28

Abschließen des Archontenauftrags Kapitel 1 – 3. Akt „Ein aufsteigender Stern“ sowie des Archontenauftrags Zwischenkapitel – 1. Akt „Heimkehr des Kranichs mit dem Wind“

IV. Neue Ausrüstung

1. Neue Waffen

„Stangenwaffe – Ende des Unheils“ (5 Sterne)

◇ Eine sehr scharfe Waffe, hergestellt aus sonderbaren Kristallen. Die ganze Waffe überzieht ein kalter, blauer Schimmer, der Geschichten aus der endlosen Vergangenheit zu erzählen scheint.

◆ Erhöht den Schaden aller Elemente. Verleiht beim Auslösen einer Elementarfähigkeit den Effekt „Vollkommenheit“, der den ANG des Trägers pro Sekunde in gewissem Maß erhöht und 6-fach stapelbar ist. Wenn die mit dieser Waffe ausgerüstete Figur inaktiv ist, wird der ANG-Bonus verdoppelt.

◆ Während des Zeitraums des Aktionsgebets „Göttliches Werk“ steigt die Wahrscheinlichkeit zum Erhalten der limitierten 5-Sterne-Waffe „Stangenwaffe – Ende des Unheils“ beim Gebet stark an!

V. Neue Kleidung

Keqing: „Üppige Pracht“

◇ Keqings formelle Kleidung. Die Fäden, die in tagelanger harter Arbeit gewebt wurden, verflechten sich inmitten der schönen Morgenstunden des Laternenrituals zu einem leichten und doch prächtigen Erscheinungsbild.

◆ Nach der Aktualisierung auf Version 2.4 bis 2022/02/14 03:59 Uhr ist Keqings Kleidung „Üppige Pracht“ zeitlich begrenzt mit Rabatt beim Händler für Figurenzierde erhältlich! Während der Zeit mit dem Rabatt kostet die Kleidung 1.350 Schöpfungskristalle. Nach dem Ende des Rabatts beträgt der Preis 1.680 Schöpfungskristalle. Die Kleidung kann insgesamt nur einmal gekauft werden.

Ningguang: „Orchideen-Abendkleid“

◇ Ningguangs formelle Kleidung. Der lange türkisfarbene Rock zeichnet ihre eleganten Kurven nach und die Schmetterlingsflügel an ihren Knöcheln verleihen der Kleidung einen Hauch von leichter Anmut.

◆ Ningguangs Kleidung, das „Orchideen-Abendkleid“, wird während Version 2.4 kostenlos in der zeitlich begrenzten Aktion „Flüchtige Farben im Flug“ zu erhalten sein. Nach dem Ende von Version 2.4 wird diese Kleidung beim Händler für Figurenzierde verfügbar sein.

VI. Neue Handlung

1. Neue Archontenaufträge

Archontenauftrag Zwischenkapitel – 1. Akt „Heimkehr des Kranichs mit dem Wind“

◆ Verfügbarkeit des Auftrags:

Nach Aktualisierung auf Version 2.4 dauerhaft verfügbar

◆ Bedingungen zum Freischalten des Auftrags:

Abschließen des Archontenauftrags Kapitel 1 – 3. Akt „Ein aufsteigender Stern“

2. Neue Einladungsereignisse

„Einladungsereignis – Reihe 5“

Einladungsereignis: Ningguang – 1. Akt „Gast des Jadegemachs“

Einladungsereignis: Yun Jin – 1. Akt „Theater der Gefühle“

◆ Verfügbarkeit von „Einladungsereignis – Reihe 5“:

Nach Aktualisierung auf Version 2.4 dauerhaft verfügbar

◆ Bedigungen zum Freischalten von „Einladungsereignis – Reihe 5“:

● Einladungsereignis: Ningguang – 1. Akt:

Abenteuerstufe 28

Abschließen des Archontenauftrags Zwischenkapitel 1. Akt „Heimkehr des Kranichs mit dem Wind“

● Einladungsereignis: Yun Jin – 1. Akt:

Abenteuerstufe 28

Abschließen des Archontenauftrags Zwischenkapitel 1. Akt „Heimkehr des Kranichs mit dem Wind“

3. Neue Weltaufträge

◆ Neue Weltaufträge: „Hernach – Die Spur von Pervases“, „Hernach – Alles ist gut“, „Hernach – Rückkehr in die Berge“, „Der besondere Orakelzettel“ usw.

4. Neue Missionsaufträge

„Ungebetene Gäste“, „Abenteurerprüfung – Kampftaktik“, „Abenteurerprüfung – Die Kunst des Abenteuers“, „Abenteurerprüfung – Der Abflug“, „Anna die Abenteurerin!“, „Ah! Der kleine Pirat will auch erwachsen werden!“, „Die angeschwemmte Sorge“, „Der kleine Pirat will in See stechen!“, „Die kleinste Reise – Medizin aus erster Hand“, „Die kleinste Reise – Keine Notfallnahrung“, „Die kleinste Reise – Mittel zur Selbstverteidigung?“, „Mora schulden, Mora bezahlen“ und „Zurück zu den Tagen des Winters“.

◆ Sobald du die bestimmten Aufträge abschließt oder die Bedingungen erfüllst, kannst du die Gelegenheit bekommen, diese Missionsaufträge anzunehmen.

VII. Neue Gegner

„Tiefsee-Drachenechse – Urtyp“, „Tiefsee-Drachenechse – Eisbeißer“ und „Tiefsee-Drachenechse – Donnerverschlinger“

◇ Raubtiere, die in den stockdunklen Tiefen des Wassers auf der Lauer liegen. Sie scheinen, sich an eine unbekannte Kraft in der Tiefsee angepasst zu haben, sodass sie andere Elemente als die Hydro-Kraft nutzen können …

◇ Wenn sie sich starken Gegnern gegenübersehen, setzen sie seinen mächtigen „Reinigungsschauer“ ein. Figuren, die von diesem Angriff getroffen werden, verlieren eine bestimmte Menge an Elementarenergie. Bei unzureichender Elementarenergie verlieren sie Lebenspunkte.

* Befindet sich im Gebiet von Enkanomiya.

„Abgrundsänger – Abgrundflammen“

◇ Ein Monster des Ordens des Abgrunds, das die Wärme der dunklen Flammen besingt.

◇ Einige seiner Angriffe verleihen den Figuren das Brandzeichen der Abgrundflammen, wenn sie ihnen Schaden zufügen. Diese Brandzeichen explodieren nach kurzer Zeit, wodurch alle Truppenmitglieder große Mengen an LP verlieren.

„Kryo-Gespenst“, „Elektro-Gespenst“, „Pyro-Gespenst“

◇ Hohe Elementarkonzentrationen haben zur Erschaffung dieser schwebenden Kreatur geführt.

◇ Sie sammelt beim Erleiden von einzelnen hohen Schadensmengen Wut. Wenn ein Gespenst maximale Wut erreicht, dehnt es sich aus, wird größer und stärker und explodiert heftig, wenn es besiegt wird.

VIII. Weitere neue Inhalte

1. Neue Rezepte

○ Restaurant Wanmin: „Drachenbartnudeln“.

○ Shenhes Spezialzubereitung: „Herznudeln“.

○ Yun Jins Spezialzubereitung: „Wolkenumhüllte Jade“.

○ Bei der Aktion „Flüchtige Farben im Flug“ zu erhalten: „Jahresfisch“.

2. Neue Errungenschaften wie „Tageslicht“, einige neue Errungenschaften unter „Wunder der Welt“ und „Erinnerungen des Herzens“.

3. Neue Namenskärtchen:

○ „Erlebnispass – Flüchtige Farben“: Als Belohnung der Erlebnispassfunktion zu erhalten.

○ „Shenhe – Kamm“: Ab Freundschaftsstufe 10 mit Shenhe zu erhalten.

○ „Yun Jin – Reim“: Ab Freundschaftsstufe 10 mit Yun Jin zu erhalten.

○ „Inazuma – Tokoyo“: Beim Abschluss aller Errungenschaften unter „Tageslicht“ zu erhalten.

4. Neue Dekorationen: Freizeitvorrichtung – „Tempo und Rhythmus“, „Höchste Euphonie – Musik in der Luft“, „Höchste Euphonie – Verflochtene Klänge“ usw.

○ Dekorationskombination „Tempo und Rhythmus“

Eine Kombination aus Dekorationen, die von Knolle selbst entworfen wurde. Sie besteht aus einer Anzeigetafel und einer Leuchtplattform. Nach dem Betreten verschiedener Leuchtkacheln leuchten die Lampen auf der Anzeigetafel nacheinander auf und die entsprechende Punktzahl wird aufgezeichnet.

○ „Höchste Euphonie – Musik in der Luft“, „Höchste Euphonie – Verflochtene Klänge“

Ein elegantes Möbelstück, das aus makellosem weißem Porzellan gefertigt ist. Es scheint sich aus einem uralten Liyue-Instrument entwickelt zu haben, wie eine Manifestation von tausend himmlischen Lerchen. Diese Einrichtung kann liebliche Melodien wiedergeben, jede zarte Note wiederherstellen und die Musik im Kannenreich treiben lassen.

5. Neue Funktion der Set-Erstellung für die Kanne der Vergänglichkeit. Das Set kann von Reisenden selbst definiert werden. Füge Dekoration hinzu oder entferne Dekoration, um auf einmal zu verschieben und zu drehen.

Hinweis: Benutzerdefinierte Sets können nicht beim Reiter für Sets gespeichert werden. Beim Einsammeln aller Dekorationen eines Sets wird dieses Set aufgehoben.

6. Neue Wildtiere: Tiefsee-Unagi (kann gefangen werden), Irrlichtrochen.

7. Neue Fische: Divda-Rochen, Formalo-Rochen.

8. Erhöhung der höchsten Stufe der Gunst der heiligen Sakura auf 50. Wenn die heilige Sakura auf die höchste Stufe gebracht wurde, können Elektro-Siegel beim „Kunsthandwerk Netsuke no Gen“ eingetauscht werden.

9. Hinzufügung der Anzeige von verbrauchten Materialien bei Schmieden – Material zur Waffenverstärkung.

10. Neue Funktion der Nachrichtenschatulle bei Nachrichten: Einige wichtige Nachrichten, wie z. B. Geburtstagswünsche, werden automatisch in die „Nachrichtenschatulle“ übertragen, nachdem du die Belohnungen abgeholt hast.

Die Nachrichten in der „Nachrichtenschatulle“ verfallen nicht mit der Zeit.

11. Neue Funktion für benutzerdefiniertes Schnellzugriffsrad: Bei „Einstellungen – Tastaturbelegung – benutzerdefiniertes Schnellzugriffsrad“ zu finden (Ab Abenteuerstufe 20 verfügbar).

12. Neue Kalibrierung für Gamepads: Drücke R3, um die Liste für verfolgte Ziele abzurufen.

13. Einige neue Ladeseiten mit Hinweistexten.

14. Wenn der 1. Akt „Bedeutung der Lupical“ vom Legendenauftrag Lupus Minor abgeschlossen wird, werden neue Garmwelpen in der Nähe von Wolfenlauf im Gebiet von Mondstadt auftauchen.

15. Gewundener Abgrund

Aktualisierung der gegnerischen Aufstellung auf Ebenen 11 bis 12.

Anpassung der Elementaranomalie von Ebene 11:

• Der durch Standardangriffe aller Truppenmitglieder verursachte Schaden wird um 50 % erhöht.

Anpassung der Elementaranomalie von Ebene 12:

• Verleiht einigen Gegnern in der Herausforderung den Effekt „geistige Schärfe“, der ihren WDS gegen alle Elemente und phys. WDS um 10 % erhöht. Wenn die Gegner mit dem Effekt „geistige Schärfe“ von Angriffen, deren Schaden als der der Standardangriffe angesehen wird, angegriffen werden, werden ihr WDS gegen alle Elemente und phys. WDS um 3 % verringert. Auf diese Weise ist eine Verringerung um bis zu 30 % möglich. Alle 20 s wird der auf diese Weise verringerte WDS zurückgesetzt.

Ab der ersten Phase nach der Aktualisierung auf Version 2.4 sehen die drei verschiedenen Phasen des Monatssegens wie folgt aus:

Phase 1:

Mond des Schwerttanzes

Nachdem die Standardangriffe, heftigen Schläge oder Angriffe aus dem Fall der aktuellen Figuren innerhalb von 2 s Gegner mehrmals getroffen haben, wird der mit Standardangriffen, heftigen Schlägen und Angriffen aus dem Fall verursachte Schaden von diesen Figuren 8 s lang um 5 % erhöht, 15-fach stapelbar. 0,1 s Abklingzeit. Dieser Effekt erlischt, wenn die Figuren ohnmächtig oder ausgewechselt werden.

Phase 2:

Mond des Erblühens

Löse mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 % eine Druckwelle an der Stelle der Gegner aus, die von Angriffen der aktuellen Figuren getroffen werden, deren Schaden als der der Standardangriffe angesehen wird. Die Druckwelle verursacht innerhalb ihres Wirkungsbereichs tatsächlichen Schaden. 0,3 s Abklingzeit für auf diese Weise entstehende Druckwellen.

Phase 3:

Mond des Erwachens

Nachdem die Standardangriffe, heftigen Schläge oder Angriffe aus dem Fall der aktuellen Figuren innerhalb von 2 s Gegner mehrmals getroffen haben, erhalten diese Figuren 8 s lang eine Stapelung des Effekts „Notfall“ mit einer Abklingzeit von 0,1 s, der erlischt, wenn die Figuren ohnmächtig oder ausgewechselt werden. Löse eine Druckwelle aus, die Gegnern in der Umgebung tatsächlichen Schaden zufügt, wenn die Figuren 15 Stapelungen von dem Effekt Notfall haben, wobei der Effekt auch erlischt. Erhöht den von allen Truppenmitgliedern verursachten Schaden innerhalb von 10 s nach der auf diese Weise entstehenden Druckwelle um 25 %.

Andere Anpassungen:

(a). Anpassung der Höhe der Scheibe aller Hauptsteuereinheiten auf Ebenen 9 bis 12 des Gewundenen Abgrunds.

(b). Die Gegnerdetails können im entsprechenden Fenster der Figurenaufstellung bei der Fortführung von Herausforderungen im Gewundenen Abgrund angezeigt werden.

(c). Die entsprechenden Texte links für die Abgrundsterne werden grau sein, wenn sie bei der Herausforderung im Gewundenen Abgrund noch zu erhalten sind.

– Anpassungen und Optimierungen –

● Figuren

1. Anpassung der Animationen für Erleiden von Angriffen einiger Figuren mit Stangenwaffen und Verringerung der Grafikfehler bei den Bewegungen.

2. Anpassung der Animationen einiger Figuren mit Zweihändern, wenn sie die Waffen in den Händen haben.

● Gegner

1. Wenn ein Gegner besiegt wird, kann nicht auf ihn gezielt werden und sein Körper die Angriffe von Bogenwaffen und einigen Katalysatoren nicht mehr abhalten.

2. Optimierung der Effekte des Aufpralls der Gegner, wenn sie besiegt werden.

● Audio

1. Optimierung der englischen Audioinhalte einiger Aufträge und für einige NPCs sowie Optimierung der japanischen Audioinhalte einiger Figuren.

2. Wechseln des englischen Synchronsprechers des NPCs Huai’an zu David Goldstein im Legendenauftrag „Astrolabos“ von Mona.

3. Wechseln der englischen Synchronsprecherin der Figur Diona zu Dina Sherman in Dionas Einladungsereignis (In früheren Versionen wurde die englische Synchronisation der Figur Diona vorübergehend von Jackie Lastra übernommen).

● Anderes

1. Optimierung der Anzeige der Reihenfolge der Schmiede- und Herstellungsliste.

2. Optimierung des Erlebnisses der Handhabung einiger Bereiche der Weltkarte.

3. Anpassung der Einlösungsregeln für den Kauf des „Gnostiker-Erlebnispasses“ auf verschiedenen Plattformen. Die Regeln sind wie folgt:

(a). Wenn nur der Gnostiker-Erlebnispass über mobile Geräte oder PC gekauft wird, können die Belohnungen nicht über das „PlayStation Network“ beansprucht werden. Das Gegenteil ist ebenfalls der Fall. Wenn du den Gnostiker-Erlebnispass über den „PlayStation Store“ kaufst, können die Belohnungen nicht auf mobilen Geräten oder PC eingelöst werden.

(b). Wenn nur das Gnostiker-Erlebnisbündel auf mobilen Geräten oder auf PC gekauft wird, können die Belohnungen nicht über das „PlayStation Network“ eingefordert werden. Wenn du sie über den „PlayStation Store“ kaufst, kannst du die Belohnungen nicht über mobile Geräte oder PC einfordern.

(c). Wenn der Gnostiker-Erlebnispass über mobile Geräte oder PC gekauft und dann über den „PlayStation Store“ zu einem Gnostiker-Erlebnisbündel hochgestuft wird, können die aktuellen Belohnungen über das „PlayStation Network“, mobile Geräte oder PC eingefordert werden. Wenn der Gnostiker-Erlebnispass über den „PlayStation Store“ gekauft und dann über mobile Geräte oder PC zu einem Gnostiker-Erlebnisbündel hochgestuft wird, können die aktuellen Belohnungen über das „PlayStation Network“, mobile Geräte oder PC eingelöst werden.

4. Durch Klicken auf die Quelle von Material zum Aufstieg von Waffen oder Material zur Verbesserung von Talenten können die entsprechenden Sphären geöffnet werden.

5. Optimierung der Nutzeroberfläche einiger Buttons und Seiten.

6. Anpassung der Mimik für die japanische, koreanische und englische Synchronisation von „Einladungsereignis – Reihe 1“.

7. Anpassung der Standorte der Objekte einiger gegnerischer Lager und Handlungsorte in der Nähe des Teleportationspunkts von Lisha im Gebiet von Liyue aufgrund neuer Weltaufträge.

8. Verringerung der Schwierigkeit der Kämpfe beim Weltauftrag „Reißzahn von Watatsumi“, sodass der Elementarmonolith nicht mehr so lange beschützt werden muss.

9. Optimierung der Handhabung von Tasten des Gamepads beim Gedrückthalten zum Überspringen.

– Problembehebung –

● Gegner

1. Behebung des Problems, dass die Blitzkugeln von Elektro-Vaniloquen die Angriffe von Bögen und einigen Katalysatoren blocken konnten, was dazu führte, dass die Angriffe keine Wirkung zeigten.

2. Behebung des Problems, dass die Angriffe von Figuren auf wegen Regens von Hydro-Kraft betroffene Gegner den verwendeten Waffen keinen Schadensbonus verliehen.

● Mehrspielermodus

1. Behebung der fehlerhaften Wirkungsdauer des Schadensbonus, den Truppenmitglieder im Mehrspielermodus erhalten, wenn sich eine Figur nach dem Aktivieren des Bonus für ein Set mit 4 Teilen des Artefakts „Archaischer Fels“ während der Wirkungsdauer des Effekts aus der Truppe teleportiert.

● Figuren

1. Behebung der falschen Mimik der Figuren „Besucher bei den Sterblichen – Zhongli (Geo)“, „Kreideprinz – Albedo (Geo)“ und „Beschützer aus der Ferne – Thoma (Pyro)“ im Fenster „Figuren“ → „Waffen“.

2. Behebung des Problems, dass Figuren beim Kletten auf Geo-Objekte, wenn sie kurz davor sind zu verschwinden, nach dem Verschwinden des jeweiligen Geo-Objekts in der Luft schwebten.

3. Behebung des Problems, dass der Kanabou des Oni-Königs nach dem Auslösen der Spezialfähigkeit der Figur „Held von Hanamizaka – Arataki Itto (Geo)“ fehlerhaft leuchtete.

4. Behebung der fehlerhaften Anzeige einiger Teile des Modells beim letzten Teil des Standardangriffs oder heftigen Schlags der Figur „Held von Hanamizaka – Arataki Itto (Geo)“.

5. Behebung des Problems, dass durch das Wechseln zur Figur „Held von Hanamizaka – Arataki Itto (Geo)“ und das Auslösen ihrer Spezialfähigkeit direkt nach dem Auslösen der Spezialfähigkeit der Figur „Utopische Gefilde – Shougun Raiden (Elektro)“ bei der Spezialfähigkeit von Arataki Itto der Spezialeffekt falsch angezeigt wurde.

6. Behebung des Problems, dass mit den heftigen Schlägen der Figuren „Eisnebelreiher – Kamisato Ayaka (Kryo)“ und „Naive Weisheit – Yanfei (Pyro)“ Schwerkraftvorrichtungen ausgelöst werden konnten.

7. Behebung des Problems bei der Figur „Ungekrönte Königin der Meere – Beidou (Elektro)“, bei dem einige Angriffe mit sehr schwachen Unterbrechungseffekten nicht zur Anzahl erlittener Angriffe von Beidou addiert wurden, wenn sie ihre Elementarfähigkeit auslöste.

8. Behebung des Problems nach der Aktualisierung auf Version 2.3, dass die Figur „Perle der Weisheit – Sangonomiya Kokomi (Hydro)“, nachdem sie ihre Spezialfähigkeit ausgelöst hatte, die Lebenspunkte aller Gruppenmitglieder in der Nähe mehrfach wiederherstellte, wenn ihre Standardangriffe und heftigen Schläge mehrere Gegner trafen, was sich von dem Effekt früherer Versionen unterschied.

● Audio

1. Behebung der Fehler der japanischen Audioinhalte bei einigen Figuren.

2. Behebung der Fehler einiger Soundeffekte sowie Optimierung einiger Soundeffekte.

3. Behebung des Problems, bei dem die Audioinhalte anderer Figuren ausgelöst wurden, wenn ein Truppenmitglied geringe Lebenspunkte hatte.

4. Behebung des Problems bei der Figur „Ungekrönte Königin der Meere – Beidou (Elektro)“, bei dem die entsprechenden Audioinhalte nicht normal ausgelöst wurden, wenn sie beim Auslösen ihrer Elementarfähigkeit Angriffe von Gegnern erlitt.

● Anderes

1. Behebung des Problems, dass der „Donnerspiegel“ von Yashiori im Gebiet von Inazuma mit geringer Wahrscheinlichkeit den Strom des „heiligen Throns“ nicht richtig aufnehmen oder die Barriere entfernen konnte.

2. Behebung des Problems, dass der NPC Joel nach dem Ende der Aktion „Schatten im Schneesturm“ verschwand, wenn man den Legendenauftrag „Vergangenheit in Schnee und Eis“ während des Aktionszeitraums nicht abgeschlossen hatte.

3. Behebung des Problems, dass die Figur in der „Kanne der Vergänglichkeit“ nach dem Betreten des Zielkranzes der Dekoration „Freizeitvorrichtung – Rennender Rhythmus“ nicht mehr gesteuert werden konnte, wenn sie dort mit Kameraden sprach.

4. Behebung des Problems, wobei die Dekoration Bestickte Laterne – „Erhabene Pracht“ nicht in Eingemauertes Haus (Inazuma) – „Raffinierte Residenz“ in der Kanne der Vergänglichkeit platziert werden konnte.

5. Behebung des Problems, dass Wildschweine beim Ansturm auf Figuren diese mit Verzögerung treffen und zurückstoßen.

6. Behebung des Problems beim Spielen mit Mobilgeräten, bei dem der Effekt für LP-Wiederhergestellung der aktuellen Figur fehlerhaft auf dem Profilbild anderer Figuren angezeigt wurde.

7. Behebung des Problems, bei dem unter bestimmten Umständen es nach dem Abbruch und dem darauffolgenden erneuten Aufbau der Verbindung zum Server mit geringer Wahrscheinlichkeit dazu kommen konnte, dass beim Treffen von Gegnern in der offenen Welt durch Standardangriffe oder Elementarfähigkeiten von Figuren keine Elementarkristalle oder Elementarteilchen entstanden.

8. Behebung einiger Übersetzungs- und Anzeigefehler in den Sprachen Chinesisch (traditionell), Englisch, Indonesisch, Deutsch, Thai, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Koreanisch, Vietnamesisch und Japanisch sowie Optimierung der Übersetzungstexte (keine Änderung der Effekte selbst; Reisende können die entsprechenden Änderungen durch das Wechseln der Sprache im Paimon-Menü → Einstellungen → Sprache und das Öffnen der jeweiligen Ankündigung einsehen).

◆ Änderung der Bezeichnung „Byakuya no Kuni“ zu „Byakuyakoku“

◆ Änderung des Namens „Yuurukusai“ zu „Urukusai“

◆ Änderung des Auftragsnamens „Hayashi der Tanuki im Wald“ zu „Tanukibayashi im Wald“

◆ Änderung der Bezeichnung „Watatsumi Mitama Omatsuri“ zu „Watatsumi Goryou Matsuri“

◆ Optimierung der Anzeige der Namen koreanischer Synchronsprecher, sodass nun die lateinische Umschrift zu sehen ist.

Quelle: offizielle Website, abgerufen am 05. Januar 2022, 00:53 Uhr

Bildquelle: miHoYo