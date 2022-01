Ubisoft+ kommt auf die Xbox und Rainbow Six Extraction in den Xbox Game Pass

Ubisoft bringt den Abonnementservice Ubisoft+ auf die Xbox. Ein solches Abo bietet Zugang zu über 100 Spielen von Ubisoft. Darunter aktuelle Spiele, Klassiker und DLCs. Zusätzlich gibt es Rewards. Zum Beispiel in Form von Boostern und Items für die Individualisierung (Customization) in den Spielen. Wann genau der Service auf der Xbox verfügbar ist, ist der Meldung nicht zu entnehmen. Die Rede ist nur von bald.

Weiterhin hat das Unternehmen bekannt gegeben, dass das Spiel Tom Clancy´s Rainbow Six Extraction in den Xbox Game Pass kommen wird. Es erscheint am 20. Januar 2022 und wird ab diesem Tag für Xbox und PC im Game Pass verfügbar sein. PC-Spieler dürfen sich zudem auf Rainbow Six Siege freuen, welches ebenfalls ab 20. Januar für diese Plattform im Game Pass vertreten sein wird.

Quelle: Ubisoft Pressemitteilung vom 05. Januar 2022

Bildquelle: Ubisoft