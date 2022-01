Forza Horizon 5 #Forzathon Guide KW 01 – Keine Kosten gescheut

Kapitel 1: Einer von 500

Ihr benötigt den 2010 Lexus LFA für den aktuellen Weekly #Forzathon. Den könnt ihr bei der Automesse oder via Wheelspin erhalten. Kostenpunkt: 500.000 Credits. Es gibt eine Alternative, den Wagen kostenlos zu erhalten. Dafür benötigt ihr die Auszeichnung Überschallgeschwindigkeit. Für die müsst ihr bei allen Blitzern 3 Sterne sammeln. Dies geht mit einem Fahrzeug wie dem Lamborghini Sesto Elemento Forza Edition, Ferrari 599XX Evolution oder dem Porsche Taycan Turbo S Willkommenspaket relativ einfach und fix. Da das Event eine Woche verfügbar ist, könnt ihr also in Erwägung ziehen, wenn nicht schon passiert diese Auszeichnung zunächst zu erledigen.

Kapitel 2: Bester Tachometer aller Zeite

Habt ihr euren Lexus, müsst ihr zunächst 200 mp/h beziehungsweise 322 km/h fahren. Im Kaufzustand schafft der Lexus eine Höchstgeschwindigkeit von 327,1 km/h. Ihr könntet so mit Handschaltung durchaus an der Aufgabe arbeiten, allerdings ist die Beschleunigung in dem Fall nicht so toll und ihr braucht sehr viel Anlauf. Bedeutet auch, ihr müsst über lange Strecke sicher dem Verkehr ausweichen. Eine ungünstige Situation genügt und es wird nichts. Gut beraten seid ihr mit einem S1 900 Tuning. Damit wird die Aufgabe wesentlich entspannter und geht mit kürzerem Anlauf. S1 ist ein guter Kompromiss, da ihr später noch Rennen fahren müsst.

Auch mit S1 900 ist ein bisschen Anlauf nötig. Sollte euch dies nicht so gut gelingen, könnt ihr auch auf S2 gehen. Mit Blick auf Kapitel 3 könnt ihr dann wenn nötig noch immer zurück auf S1 oder sogar auf A runter. Dadurch erhöht ihr allerdings auch die Kosten.