Forza Horizon 5 Festival Spielliste KW 02 2022 – Aufgaben, Belohnungen und Voraussetzungen

Ihr Lieben, ursprünglich wollte ich noch Ergänzungen hier unterbringen. Leider muss ich wieder vertagen. Erinnert ihr euch noch daran, wie ich sagte nehmt die Sache mit dem Rutsch ins neue Jahr nicht so wörtlich? Nun ich hab es wörtlich genommen und bin kurz vor dem Jahreswechsel die Treppe nach unten gestürzt und hab es wohl geschafft mir dabei die Hüfte zu prellen. Ironischerweise nur Stunden, nachdem ich verspätet meine Fallschutzmatte bekommen hatte, die ich mir zu Weihnachten geschenkt habe. Stur wie ich bin hab ich Sturz und Schmerz unterschätzt und es damit nicht besser gemacht, sondern überlastet. In Folge konnte ich schließlich kaum überhaupt noch laufen. Die Schmerzen, die eigentlich schon quasi weg waren, sind wieder wie ein Bumerang zurück und stärker. Nach einer Zwangspause geht es etwas besser, aber wirklich mobil bin ich nicht, geschweige dem mag mein Körper es gerade. Ich werde die Sache die Woche also kurz halten, auf die Liste zu Forza Horizon 4 verzichten und am Wochenende Hüfte und die auch immer noch vorhandene Erkältung mit möglichst viel Ruhe auf dem Sofa mit irgendeinem netten Spiel Ruhe gönnen.

Belohnungen Serie und Saison (Herbst| Sturmsaison)

Belohnungen Serie 3:

Zenvo TS1, 120 Punkte

1971 Ford Mustang, 200 Punkte

Belohnungen Herbst

Donkervoort GTO, 25 Punkte

Toyota AT37, 45 Punkte

Den Weekly Forzathon „Blower Bentley“ findet ihr in diesem Guide. – 5 Punkte

Horizon Arcade

Veranstaltung: jede beliebige Horizon Arcade Veranstaltung

jede beliebige Horizon Arcade Veranstaltung Tipps: In Horizon Life finden regelmäßig Horizon Arcade Events statt. Geht ihr in die Festival Spielliste und interagiert mit der Arcade-Kachel, werden euch entsprechende Veranstaltungen auf der Weltkarte angezeigt, sollten welche aktiv sein. Für den Abschluss müssen alle drei Runden von Arcade geschafft werden. Dies geht inzwischen bei vielen Veranstaltungen gut allein. Vor allem Drift ist recht einfach geworden, wenn ihr halbwegs driften könnt.

In Horizon Life finden regelmäßig Horizon Arcade Events statt. Geht ihr in die Festival Spielliste und interagiert mit der Arcade-Kachel, werden euch entsprechende Veranstaltungen auf der Weltkarte angezeigt, sollten welche aktiv sein. Für den Abschluss müssen alle drei Runden von Arcade geschafft werden. Dies geht inzwischen bei vielen Veranstaltungen gut allein. Vor allem Drift ist recht einfach geworden, wenn ihr halbwegs driften könnt. Punkte: 3

Gefahrenschild – Adlernest

Vorgaben: 234 Meter, B 700, Fahrzeug der Marke Mitsubishi

234 Meter, B 700, Fahrzeug der Marke Mitsubishi Belohnungen: Wheelspin

Wheelspin Fahrzeugempfehlungen: 1997 Mitsubishi GTO (721 996 788), 1995 Mitsubishi Eclipse GSX (115 509 118)



1997 Mitsubishi GTO (721 996 788), 1995 Mitsubishi Eclipse GSX (115 509 118) Tipps: Nicht all zu schwer, es benötigt nur genug Anlauf. Setzt euch den PR-Stunt als Ziel und nehmt die Kurve mit in die Anfahrt. Ich hatte etwa einen Kilometer, um genug Zeit zum Beschleunigen zu haben. Der Eclipse punktet dort etwas mehr und kommt mit etwas weniger aus. Beim Sprung haltet euch etwas nach links, um nicht in die Tempel zu rauschen.



Nicht all zu schwer, es benötigt nur genug Anlauf. Setzt euch den PR-Stunt als Ziel und nehmt die Kurve mit in die Anfahrt. Ich hatte etwa einen Kilometer, um genug Zeit zum Beschleunigen zu haben. Der Eclipse punktet dort etwas mehr und kommt mit etwas weniger aus. Beim Sprung haltet euch etwas nach links, um nicht in die Tempel zu rauschen. Punkte: 2

Blitzer – Sumpfland

Vorgaben: 238,2 km/h, A 800, Ferrari F40

238,2 km/h, A 800, Ferrari F40 Belohnungen: Wheelspin

Wheelspin Fahrzeugempfehlungen: 1987 Ferrari F40 (104 994 508)



1987 Ferrari F40 (104 994 508) Tipps: Gute Beschleunigung ist hier euer Freund. Nehmt den Offroad-Abschnitt im Süden für die Anfahrt mit und verzichtet in der Kurve auf die Bremse (wenn nötig etwas mit dem Finger vom Gas Druck weg und mit Gefühl lenken). Bisweilen ergeben sich relativ unglückliche Verkehrssituationen, im Zweifelsfall startet neu. Müsst ihr unmittelbar vor dem Blitzer mehreren Autos ausweichen, fehlen euch möglicherweise wenige km/h, da der Blitzer nicht sonderlich viel Spielraum lässt. Startet ihr im Norden, beginnt ihr am Ende der Straße. Die Auffahrt auf die Brücke erfordert dann allerdings etwas Fingerspitzengefühl, um das nötige Tempo zu halten und nicht von dieser zu fliegen. Dies kann auch bei der Anfahrt im Süden passieren, aber wenn habt ihr den Blitzer bereits hinter euch mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit.



Gute Beschleunigung ist hier euer Freund. Nehmt den Offroad-Abschnitt im Süden für die Anfahrt mit und verzichtet in der Kurve auf die Bremse (wenn nötig etwas mit dem Finger vom Gas Druck weg und mit Gefühl lenken). Bisweilen ergeben sich relativ unglückliche Verkehrssituationen, im Zweifelsfall startet neu. Müsst ihr unmittelbar vor dem Blitzer mehreren Autos ausweichen, fehlen euch möglicherweise wenige km/h, da der Blitzer nicht sonderlich viel Spielraum lässt. Startet ihr im Norden, beginnt ihr am Ende der Straße. Die Auffahrt auf die Brücke erfordert dann allerdings etwas Fingerspitzengefühl, um das nötige Tempo zu halten und nicht von dieser zu fliegen. Dies kann auch bei der Anfahrt im Süden passieren, aber wenn habt ihr den Blitzer bereits hinter euch mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Punkte: 2

Blitzerzone – Furt

Vorgaben: 132 km/h, B 700, Fahrzeug der Wagengruppe Classic Rally

132 km/h, B 700, Fahrzeug der Wagengruppe Classic Rally Belohnungen: Wheelspin

Wheelspin Fahrzeugempfehlungen: 1965 MINI Cooper S (661 870 003), 1967 Ford Racing Escort MK1

1965 MINI Cooper S (661 870 003), 1967 Ford Racing Escort MK1 Tipps: Startet im Osten, da ihr dort von Norden aus etwas Anlauf nehmen könnt. B ist keine hohe Klasse, ihr müsst hier also nicht mit der Bremse in die Vollen gehen und könnt vor allem damit arbeiten, etwas Gas wegzunehmen. Bremsen ist okay, wenn ihr mit Fingerspitzengefühl arbeitet.



Startet im Osten, da ihr dort von Norden aus etwas Anlauf nehmen könnt. B ist keine hohe Klasse, ihr müsst hier also nicht mit der Bremse in die Vollen gehen und könnt vor allem damit arbeiten, etwas Gas wegzunehmen. Bremsen ist okay, wenn ihr mit Fingerspitzengefühl arbeitet. Punkte: 2

Schatzsuche – Zufallsfähigkeiten

Vorgaben: „Baue im Nissan GT-R ’17 so viele Unfälle, wie es Modellgenerationen gibt!“ ist der Hinweis. Der Nissan hat ist der 2017 Nissan GT-R (R35).

„Baue im Nissan GT-R ’17 so viele Unfälle, wie es Modellgenerationen gibt!“ ist der Hinweis. Der Nissan hat ist der 2017 Nissan GT-R (R35). Tipps: Einen guten Hinweis auf die Aufgabe liefert hier das Original „cause a wreck“. Die Wreckingball-Fähigkeit ist gemeint. Übersetzt ist dies Abrissbirne. Ihr müsst also jede Menge Objekte zerstören. Für eine Reihe zerstörter Objekte gibt es eine Abrissbirnen-Fähigkeit. Ihr könnt hier zum Beispiel den alten Flughafen nutzen (da wo diese Woche Spielplatz ausgetragen wird). Der Schatz ist auf dem Berg, ihr müsst euch da also durch die Felsen nach oben schlängeln.

Einen guten Hinweis auf die Aufgabe liefert hier das Original „cause a wreck“. Die Wreckingball-Fähigkeit ist gemeint. Übersetzt ist dies Abrissbirne. Ihr müsst also jede Menge Objekte zerstören. Für eine Reihe zerstörter Objekte gibt es eine Abrissbirnen-Fähigkeit. Ihr könnt hier zum Beispiel den alten Flughafen nutzen (da wo diese Woche Spielplatz ausgetragen wird). Der Schatz ist auf dem Berg, ihr müsst euch da also durch die Felsen nach oben schlängeln. Belohnungen: 50.000 Credits

50.000 Credits Punkte: 3

3 Location vom Schatz:



Foto-Herausforderung – #katztastisch

Vorgaben: den 1999 Ford Racing Puma in La Selva fotografieren

den 1999 Ford Racing Puma in La Selva fotografieren Tipps: Die Forza Edition zählt nicht. La Selva bedeutet übersetzt so viel wie der Dschungel. Gemeint ist der im Süden der Karte. Es gibt auch weiter östlich noch Pantano de la Selva. Dort werdet ihr keinen Erfolg haben!

Die Forza Edition zählt nicht. La Selva bedeutet übersetzt so viel wie der Dschungel. Gemeint ist der im Süden der Karte. Es gibt auch weiter östlich noch Pantano de la Selva. Dort werdet ihr keinen Erfolg haben! Belohnungen: Ich bin voll drin (Forza-Link-Belohnung)

Ich bin voll drin (Forza-Link-Belohnung) Punkte: 2

Der Eliminator– Battle Royale

Vorgaben: bei Der Eliminator mindestens auf Platz 30 beenden

bei Der Eliminator mindestens auf Platz 30 beenden Tipps: Der Eliminator ist Battle Royale und wird online gespielt; bei Sehenswürdigkeiten und Ortschaften findet ihr mit Glück Upgrades (bessere Autos), die ihr aufnehmen könnt; euer Ziel ist es, möglichst lange im Spiel zu bleiben; dafür müsst ihr innerhalb der Arena bleiben und euch in Kopf-an-Kopf-Rennen durchsetzen; Spieler in der Nähe können sich zu diesen Rennen herausfordern, wer als erstes das Ziel erreicht, bleibt im Spiel; eine Strategie um in die Top 30 zu kommen kann auch das Ausweichen sein, dafür versucht ihr den Kontakt mit anderen Spielern und damit auch Rennen zu vermeiden; mit Glück sitzt ihr so die Rivalitäten der Mitspieler aus

Der Eliminator ist Battle Royale und wird online gespielt; bei Sehenswürdigkeiten und Ortschaften findet ihr mit Glück Upgrades (bessere Autos), die ihr aufnehmen könnt; euer Ziel ist es, möglichst lange im Spiel zu bleiben; dafür müsst ihr innerhalb der Arena bleiben und euch in Kopf-an-Kopf-Rennen durchsetzen; Spieler in der Nähe können sich zu diesen Rennen herausfordern, wer als erstes das Ziel erreicht, bleibt im Spiel; eine Strategie um in die Top 30 zu kommen kann auch das Ausweichen sein, dafür versucht ihr den Kontakt mit anderen Spielern und damit auch Rennen zu vermeiden; mit Glück sitzt ihr so die Rivalitäten der Mitspieler aus Belohnung: Gong (Autohupe)

Gong (Autohupe) Punkte: 2

Monatsrivalen– Plaza, Rundstrecke

Vorgaben: saubere Runde fahren; Ferrari 488 GTB (benötigt ihr nicht, stellt euch das Spiel zur Verfügung für das Event)

saubere Runde fahren; Ferrari 488 GTB (benötigt ihr nicht, stellt euch das Spiel zur Verfügung für das Event) Tipps: hier müsst ihr nicht mehr tun als eine Runde sauber (ohne Kollision) zu fahren; ihr könnt so langsam und mit so vielen Fahrhilfen wie nötig fahren, sofern euch die Bestenliste egal ist ; die Verwendung der Rückspulfunktion verhindert eine saubere Runde; muss während der Serie einmalig abgeschlossen werden

hier müsst ihr nicht mehr tun als eine Runde sauber (ohne Kollision) zu fahren; ihr könnt so langsam und mit so vielen Fahrhilfen wie nötig fahren, sofern euch die Bestenliste egal ist ; die Verwendung der Rückspulfunktion verhindert eine saubere Runde; muss während der Serie einmalig abgeschlossen werden Punkte: 4

Quelle: eigene Recherche

Bildquelle: eigene Screenshots aus dem Spiel Forza Horizon 5