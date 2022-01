Forza Horizon 5 Festival Spielliste KW 03 2022 – Aufgaben, Belohnungen und Voraussetzungen

Vielen Dank für eure zahlreichen Besserungswünsche. Inzwischen ist es glücklicherweise besser und zumindest im Alltag spüre ich auch keine Einschränkungen in der Beweglichkeit mehr. Schmerzen sind nach wie vor präsent, was vor allem beim Schlafen ärgerlich ist. Aktuell gleiche ich einem wandelnden Zombie. Es bleibt also noch ein paar Tage etwas ruhiger und einige Dinge müssen noch etwas warten. Unter anderen ein Wunschbeitrag von einigen, der mit viel Zeitaufwand verbunden ist.

Vor geraumer Zeit hatte ich bereits in Aussicht gestellt, ein bisschen hier an diesem Beitrag Anpassungen vornehmen zu wollen. Zum Teil ist dies inzwischen umgesetzt, in Form der Streckenbilder. Sammeln möchte ich nun auch eure kreativen Inhalte. Einige Anmerkungen zu dieser Ergänzung im Beitrag: Ihr könnt eure Codes zu Designs, Teststrecken und Tunings hinterlassen. Mit Bezug auf die jeweils aktuelle Spielliste! Optional gern mit Anmerkungen wie Ersteller (GamerTag), Details zu den Strecken (Wetter, Rundenzahl, Drivatare?) und Tunings (Offroad, Straße?, auf Handschaltung ausgelegt?). Eure Codes packe ich in eine Tabelle, daher solltet ihr mindestens angeben, worum es sich handelt (Strecke, Design, Tuning). Diese Inhalte werde ich nicht alle überprüfen, allein schon aus zeitlichen Gründen ist dies nicht möglich. Beachtet vor allem mit Blick auf Designs die Vorgaben der Entwickler: https://support.forzamotorsport.net/hc/en-us/articles/360035563914-Forza-Enforcement-Guidelines

Ihr seid für eure Inhalte verantwortlich und wenn ihr unerlaubte Designs teilt, riskiert ihr damit die Meldung durch Spieler und damit auch mögliche Sperren. Immer wieder erreichen mich Nachrichten von Leuten, die vermeintlich grundlos eine Sperre bekommen haben. Vor allem im Bezug auf Drogen, illegale Substanzen und Co. ist einigen nicht bewusst, dass das auch vermeintlich harmlose Motive einschließt. Auch Schriftzüge wie free candy auf Vans sind ein Sperrgrund! Selbstverständlich auch pornografische Inhalte und Logos.

Ich möchte noch einmal betonen, dass das Angebot ausschließlich auf Saison-Inhalte beschränkt ist. Eine umfangreiche Liste mit all euren kreativen Inhalten würde jeglichen Rahmen sprengen und auch erheblich mehr Zeitaufwand bedeuten, den ich nicht leisten kann.

Freigabe-Codes könnt ihr mir gern auch im Vorfeld zukommen lassen. Entweder über die Kommentar-Funktion der Seite oder per Nachricht. Ihr könnt dafür meine offiziellen (!) Social Media Kanäle (Twitter und Facebook) nutzen, mir eine Mail an christine@totallygamergirl.com senden oder per WhatsApp die Codes schicken. Per Mail verwendet bitte den Betreff „Forza Community". Schreibt mir bitte bei Inhalten für noch nicht aktive Saisons unbedingt einen Hinweis dazu!

Community-Inhalte

Freigabe-Code Art des Inhalts Anmerkungen 933 914 336 Strecke Weekly #Forzathon Dirt, keine Drivatare 159 141 022 Weekly Tuning Jeep Trailcat S1 900 159 646 989 Weekly Tuning Jeep Trailcat 118 937 098 Tuning Prüfung Lola T70 167 612 922 Tuning Saisonmeisterschaft Geschwindigkeits-Skater Porsche Taycan S 775 922 794 Tuning Saisonmeisterschaft Querfeldein-Ski Ariel Nomad 811 308 606 Tuning Saisonmeisterschaft Athlethen Bugatti Veyron Supersport 780 383 192 Strecke Prüfung Tierra Prospera Classic Racers S1 900 174 884 871 Strecke Prüfung Reservorio Classic Racers S1 900 178 781 722 Strecke Prüfung Kathedrale Classic Racers S1 900 409 385 323 PR-Stunt Gefahrenschild, Bentley Bentayga 471 240 666 Tuning Prüfung 1964 Ford GT MK I Fokus auf Fahrbarkeit, Handling; S1 900 153 136 954 Tuning Saisonmeisterschaft Athlethen 1996 Chevrolet Impala Super Sport 254 252 595 Tuning Saisonmeisterschaft Athlethen 1970 Chevrolet El Camino Super Sport

Belohnungen Serie und Saison (Winter | Trockensaison)

Belohnungen Serie 3:

Zenvo TS1, 120 Punkte

1971 Ford Mustang, 200 Punkte

Belohnungen Herbst

Porsche Carrera, 25 Punkte

Toyota AT38, 45 Punkte

Den Weekly Forzathon „Ultimativer Offroader“ findet ihr in diesem Guide. – 5 Punkte

Horizon Arcade

Veranstaltung: jede beliebige Horizon Arcade Veranstaltung

jede beliebige Horizon Arcade Veranstaltung Tipps: In Horizon Life finden regelmäßig Horizon Arcade Events statt. Geht ihr in die Festival Spielliste und interagiert mit der Arcade-Kachel, werden euch entsprechende Veranstaltungen auf der Weltkarte angezeigt, sollten welche aktiv sein. Für den Abschluss müssen alle drei Runden von Arcade geschafft werden. Dies geht inzwischen bei vielen Veranstaltungen gut allein. Vor allem Drift ist recht einfach geworden, wenn ihr halbwegs driften könnt.

Punkte: 3

Gefahrenschild – La Cruz

Vorgaben: 214 Meter, A 800, Bentley Bentayga

214 Meter, A 800, Bentley Bentayga Belohnungen: Wheelspin

Wheelspin Fahrzeugempfehlungen: 2016 Bentley Bentayga (497 723 837)



2016 Bentley Bentayga (497 723 837) Tipps: Da der Wagen dies fast im Werkszustand schafft, solltet ihr hier keine Probleme haben. Beim Tuning müsst ihr nicht sehr wählerisch sein. Starten könnt ihr auf Höhe des zweiten Querfeldein-Rennens, so kommt ihr auf ca. 750 Meter. Fahrt sauber auf den letzten Abschnitt auf, der Offroad ist. Sonst lasst ihr dort Tempo liegen. Etwa 275 km/h Absprunggeschwindigkeit sind nötig, da der Wagen relativ schwer ist.



Da der Wagen dies fast im Werkszustand schafft, solltet ihr hier keine Probleme haben. Beim Tuning müsst ihr nicht sehr wählerisch sein. Starten könnt ihr auf Höhe des zweiten Querfeldein-Rennens, so kommt ihr auf ca. 750 Meter. Fahrt sauber auf den letzten Abschnitt auf, der Offroad ist. Sonst lasst ihr dort Tempo liegen. Etwa 275 km/h Absprunggeschwindigkeit sind nötig, da der Wagen relativ schwer ist. Punkte: 2

Blitzer – Umgehung

Vorgaben: 313,8 km/h, S2 998, beliebiges Fahrzeug der Klasse S2

313,8 km/h, S2 998, beliebiges Fahrzeug der Klasse S2 Belohnungen: Wheelspin

Wheelspin Fahrzeugempfehlungen: 2020 Koenigsegg Jesko (118 935 506 oder 407 130 029), 2011 Lamborghini Sesto Elemento Forza Edition (180 231 563)



2020 Koenigsegg Jesko (118 935 506 oder 407 130 029), 2011 Lamborghini Sesto Elemento Forza Edition (180 231 563) Tipps: Startet im Süden und nutzt für den Anlauf die Kurve. Beliebiges S2 klingt einfach, aber ihr braucht für die doch recht hohe Geschwindigkeitsvorgabe gute Beschleunigung. Grip ist ebenfalls hilfreich, um die Kurve zu nehmen. Das erste Jesko-Tuning hat relativ wenig Grip. Dies können Fahrhilfen ausgleichen.



Startet im Süden und nutzt für den Anlauf die Kurve. Beliebiges S2 klingt einfach, aber ihr braucht für die doch recht hohe Geschwindigkeitsvorgabe gute Beschleunigung. Grip ist ebenfalls hilfreich, um die Kurve zu nehmen. Das erste Jesko-Tuning hat relativ wenig Grip. Dies können Fahrhilfen ausgleichen. Punkte: 2

Wegbereiter – Über die Düne

Vorgaben: 25 Sekunden, A 800, #25 Ford Bronco

25 Sekunden, A 800, #25 Ford Bronco Belohnungen: Super-Wheelspin

Super-Wheelspin Fahrzeugempfehlungen: 2017 Ford #25 „Brocky“ Ultra4 Bronco RTR (114 187 529)



2017 Ford #25 „Brocky“ Ultra4 Bronco RTR (114 187 529) Tipps: Haltet euch zu Beginn leicht auf der rechten Seite, um die großen Felsformationen zu umgehen und haltet auf den Baja-Außenposten zu. Den könnt ihr durchqueren, aber auf der linken oder rechten Seite (unmittelbar beim H-Symbol sind massive Mauern!). Schlängelt euch weiter durch die Dünen und haltet euch auf der rechten Seite Richtung Ziel. Wenn ihr euch beim Außenposten auf der rechten Seite haltet, könnt ihr auf die Straße auffahren, die vor dem Ziel liegt. Dort kommt ihr auf locker 240 km/h, was mehr ist als in den Dünen möglich ist. Dort verhindern die Sprünge dies.



Haltet euch zu Beginn leicht auf der rechten Seite, um die großen Felsformationen zu umgehen und haltet auf den Baja-Außenposten zu. Den könnt ihr durchqueren, aber auf der linken oder rechten Seite (unmittelbar beim H-Symbol sind massive Mauern!). Schlängelt euch weiter durch die Dünen und haltet euch auf der rechten Seite Richtung Ziel. Wenn ihr euch beim Außenposten auf der rechten Seite haltet, könnt ihr auf die Straße auffahren, die vor dem Ziel liegt. Dort kommt ihr auf locker 240 km/h, was mehr ist als in den Dünen möglich ist. Dort verhindern die Sprünge dies. Punkte: 2

Horizon-Tour

Veranstaltung: eine Horizon-Tour abschließen, Koop-Meisterschaft

eine Horizon-Tour abschließen, Koop-Meisterschaft Tipps: Hier gibt es nicht viel zu beachten, fahrt eine Tour, habt Spaß und schließt sie ab. Leicht verdiente 3 Punkte.

Hier gibt es nicht viel zu beachten, fahrt eine Tour, habt Spaß und schließt sie ab. Leicht verdiente 3 Punkte. Punkte: 3