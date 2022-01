Richtlinien zu Forza Horizon 5 Community Inhalten bei totallygamergirl

Seit Kalenderwoche 03 / 2022 habe ich meine wöchentliche Forza Horizon 5 Festival Spielliste um einen neuen Bereich mit Community-Inhalten erweitert. Basierend auf ersten Erfahrungen mit der Neuerung möchte ich die Gelegenheit nutzen und einige Parameter definieren.

Community-Inhalte warum und wie funktioniert es?

Auf Wunsch einiger habe ich in die Spielliste schon vor einer Weile spezifische Tunings aufgenommen und sie um entsprechende Freigabe-Codes erweitert. Spielerisches Können, Einstellungen und auch andere Variablen unterscheiden sich aber zum Teil nicht unerheblich. Was für mich gut funktioniert, muss für andere Personen keine Lösung sein. Daher ist es sinnvoll, eine größere Menge an Optionen zu haben. Gleichzeitig bietet euch dies eine Gelegenheit an, vielleicht ein paar Verwendungen und Likes für Auszeichnungen zu erhalten. Aus diesem Grund sind auch Strecken und Designs gern gesehen. Sofern sie Bezug zur aktuellen Festival-Spielliste haben. Alles andere würde schlicht jeden Rahmen sprengen.

Ihr schickt mir eure Sachen und ich fasse diese in einer Tabelle zusammen. So ist es einfacher, den Überblick zu behalten und durch die Suchfunktion der Tabelle ist es auch bei größeren Mengen einfach, passende Dinge zu finden. Damit dies auf Dauer funktionieren kann, sind einige Richtlinien hilfreich.

Wie können Inhalte an mich übermittelt werden?

Kommentar auf der Website

Mail (christine@totallygamergirl.com, Betreff „Forza Community“

Privatnachricht bei Twitter oder Facebook (ausschließlich an meine totallygamergirl-Profile)

WhatsApp

Egal auf welchem Weg ihr eure Inhalte übermittelt, schreibt mir den / die Freigabe-Code(s), gebt an was unter dem Code zu finden ist und optional einige Details. Zum Beispiel bei Strecken Anmerkungen wie keine Drivatare, bei Designs einen Hinweis zum Motiv und bei Tunings Angaben wie Antrieb und Leistungsklasse. Wie weit ihr eure Anmerkungen fassen möchtet, ist euch überlassen. Bedenkt allerdings, dass das Spiel eine breite Möglichkeit bei Einstellungen bietet und Geschmäcker sowie Können unterschiedlich sind. In eurem eigenen Interesse schadet es nicht, wenigstens grob ein paar Details zu nennen. Ich kann eure Inhalte nicht alle prüfen und um Angaben ergänzen. Ihr wisst am besten, was ihr anbietet und wie es zu beschreiben ist.

Garniert eure Nachrichten bitte nicht mit privaten Anfragen a la „Schickst du mir Fotos?“ und dergleichen. Die haben dort nichts zu suchen und interessieren mich nicht. Wer seine Manieren draußen lässt, wird von mir nicht gelistet und kassiert einen Block.

Richtlinien für Community-Inhalte

Beachtet in jedem Fall die Regeln der Entwickler: https://support.forzamotorsport.net/hc/en-us/articles/360035563914-Forza-Enforcement-Guidelines!

Ausschließlich Inhalte mit Bezug auf die aktuelle Festival-Spielliste.

Solltet ihr mir im Vorfeld zu einer Liste schon etwas senden, macht dies bitte durch einen entsprechenden Hinweis für mich erkennbar.

Haltet euch bei der Übermittlung an die Vorgaben. Der Mail-Betreff ist nicht so gewählt, weil er besonders toll klingt, sondern damit ich mein Postfach entsprechend sortieren kann. Mich erreichen Hunderte Mails jede Woche und ich kann nicht dazwischen nach euren Nachrichten wühlen.

Sollte ich etwas übersehen haben, erinnert mich gern manierlich (!) daran. Wer dies als Anlass für Pöbeleien nimmt, hat kein Interesse an einer weiteren Zusammenarbeit.

Prüft was ihr teilt. Wenn etwa für einen Weekly #Forzathon nur Etappe gewertet wird, möchte ich keine Rundstrecken haben und werde dergleichen auch nicht listen. Es ist natürlich toll, wenn die Tabelle einigen zu ein paar Likes verhilft, daher sind auch Designs gern gesehen. Mit lieblosen Inhalten nur schnell ein paar Likes mitnehmen ist jedoch nicht Ziel dieses Projektes!

Wenn euch Inhalte gefallen oder geholfen haben, seid so fair und belohnt die Mühe der erstellenden Person mit einem Like.

Wenn euch Inhalte auffallen, die problematisch sind, lasst es mich bitte wissen. Es ist nicht möglich, pauschal alle Inhalte zu prüfen. Sollte ich aber entsprechende Hinweise bekommen, werde ich diesen nachgehen und ggf. entsprechende Dinge aus der Liste entfernen oder bei groben Verstößen auch Personen künftig von der Tabelle ausschließen!

Verzichtet auf Anfeindungen. Insbesondere bei Tunings können die Erfahrungen sehr weit auseinandergehen. Nicht alles wird für jeden funktionieren. Erweist sich etwas für euch als nicht so brauchbar, möchte ich dies nicht als Anlass missbraucht sehen, hier verbal ausfallend zu werden. Ihr könnt gern fundierte Kritik und Anmerkungen hinterlassen. Damit helft ihr durchaus auch den erstellenden Personen, künftig vielleicht Dinge anders zu machen. Wüste Beleidigungen sind keine Form der Kritik!

Ideen? Anregungen? Kritik? Gern!

Ihr habt noch eine Idee oder Anregungen zu dem Projekt? Lasst mich gern an euren Gedanken teilhaben. Selbstverständlich werde auch ich das Projekt im Blick haben und schauen, wie und wohin es sich entwickelt. Wenn nötig, werde ich einige Anpassungen vornehmen und optimieren. Für den Moment lasst uns sehen, wie es funktioniert. Natürlich könnt ihr mir auch gern jederzeit einfach Rückmeldung geben, wenn euch danach ist. Ich freue mich über konstruktiven Austausch.

Bildquelle: eigener Screenshots aus dem Spiel Forza Horizon 5