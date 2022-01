Forza Horizon 5 Festival Spielliste KW 04 2022 – Aufgaben, Belohnungen und Voraussetzungen

Bevor wir einen Blick auf die Forza Horizon 5 Festival Spielliste KW 04 2022 werfen, ein paar Dinge zu Community-Inhalten. Da mir einige nun schon im Vorfeld Sachen geschickt haben, also doch diese Woche. Es bleibt dabei, Serie 4 ist Testlauf. Läuft es nicht gut, ist spätestens mit Ende von Serie 4 Feierabend.

Lest BITTE die Richtlinien. Exakt eine Person hat es bisher geschafft, den Betreff zu verwenden. Ich betone es gern erneut, ich habe kein Interesse daran, für euch durch mein Postfach zu wühlen. Da gehen Hunderte Mails jede Woche ein. Und BITTE schickt die Codes als Text, nicht in Screenshot-Format. Denkt kurz darüber nach, wie viel ich wohl abtippen müsste, würde mir jeder Codes als Screen senden. Kopieren reduziert auch die Möglichkeit für Fehler.

Nach der Like-Thematik auch gleich der Hinweis: Ich werde einen Blick auf die Sachen haben und auch schauen, was an Mengen kommt. Verwechselt jemand diesen Versuch mit Social Media und wirft eine Flut Sachen für das reine Pushen von Auszeichnungen rein, schiebe ich dem einen Riegel vor. Die wöchentlichen Beiträge sind Guides. Um Likes geht es hier höchstens nebensächlich. Sollte jemand auf die Idee kommen, etwa für alle erdenklichen zugelassenen Autos ein paar schnell zusammengewürfelte Designs zu schicken, ist der Ofen aus. Ich gönne euch jeden erdenklichen Like und habe gern für euch Designs und Mustergruppen mit reingenommen, weil ich weiß es ist schwer. Die Sache würde aber jeden Rahmen sprengen, wenn einige deshalb jetzt eskalieren. Sollte es nötig werden, beschränke ich es künftig auf Dinge wie Tunings und Strecken!

P.S. Alles was über einen simplen Austausch zu Foto-Likes und Co. hinaus geht, wird in dieser Woche in den Kommentaren nicht stattfinden. Off-Topic findet hier seit Jahren statt und darüber sind sehr viele wertvolle Diskussionen entstanden. Ihr nehmt diesen und anderen Dingen den Platz, mit Kommentarwellen wie „Habe geliket“ und dies gleich nach dem Motto im Dutzend billiger. Austausch ist eine Sache, WIE er stattfindet eine andere. Mehrere Personen haben es schon in der Vorwoche kritisch hinterfragt und es gab sogar von meiner Seite aus ein eindeutiges Angebot, dafür einen eigenen Platz zu schaffen.

Belohnungen Serie und Saison (Frühling | Hitzesaison)

Belohnungen Serie 3:

Zenvo TS1, 120 Punkte

1971 Ford Mustang, 200 Punkte

Belohnungen Frühling:

2015 Jaguar XKR-2, 25 Punkte

Vaux Carlton, 45 Punkte

Den Weekly Forzathon „Mittelmotor-Wahnsinn“ und tägliche Herausforderungen findet ihr in diesem Guide. – 5 Punkte

Horizon Arcade

Veranstaltung: jede beliebige Horizon Arcade Veranstaltung

jede beliebige Horizon Arcade Veranstaltung Tipps: In Horizon Life finden regelmäßig Horizon Arcade Events statt. Geht ihr in die Festival Spielliste und interagiert mit der Arcade-Kachel, werden euch entsprechende Veranstaltungen auf der Weltkarte angezeigt, sollten welche aktiv sein. Für den Abschluss müssen alle drei Runden von Arcade geschafft werden. Dies geht inzwischen bei vielen Veranstaltungen gut allein. Vor allem Drift ist recht einfach geworden, wenn ihr halbwegs driften könnt.

In Horizon Life finden regelmäßig Horizon Arcade Events statt. Geht ihr in die Festival Spielliste und interagiert mit der Arcade-Kachel, werden euch entsprechende Veranstaltungen auf der Weltkarte angezeigt, sollten welche aktiv sein. Für den Abschluss müssen alle drei Runden von Arcade geschafft werden. Dies geht inzwischen bei vielen Veranstaltungen gut allein. Vor allem Drift ist recht einfach geworden, wenn ihr halbwegs driften könnt. Punkte: 3

Eventlab – Airfield UTV Cup

Veranstaltung: saisonale Eventlab-Veranstaltung, Meisterschaft gewinnen (besteht nur aus einem Rennen)

saisonale Eventlab-Veranstaltung, Meisterschaft gewinnen (besteht nur aus einem Rennen) Vorgaben: keine LI, Fahrzeug der Wagengruppe UTV



keine LI, Fahrzeug der Wagengruppe UTV Belohnungen: Halo-Schildaufladung (Autohupe)

Halo-Schildaufladung (Autohupe) Fahrzeugempfehlungen: beliebig

beliebig Tipps: Ihr müsst nur 5 Runden fahren, Auto ist daher wirklich egal. Es gibt keine Drivatare. Achtung bei Start und Ziel, wenn ihr weit auf der rechten Seite fahrt, verpasst ihr ggf. den Kontrollpunkt.



Ihr müsst nur 5 Runden fahren, Auto ist daher wirklich egal. Es gibt keine Drivatare. Achtung bei Start und Ziel, wenn ihr weit auf der rechten Seite fahrt, verpasst ihr ggf. den Kontrollpunkt. Punkte: 3

Saison-Spielplatzpartien – Gala des Frühlingsfestivals

Veranstaltung: Meisterschaft bestehend aus 5 Spielplatz-Partien

Meisterschaft bestehend aus 5 Spielplatz-Partien Vorgaben: A 800 , Fahrzeug der Wagengruppe Unbegrenzte Offroader; Teilnahme genügt

A 800 , Fahrzeug der Wagengruppe Unbegrenzte Offroader; Teilnahme genügt Austragungsort: El Estadio Horizon

El Estadio Horizon Belohnungen: #23 Nissan RR

#23 Nissan RR Fahrzeugempfehlungen: 2016 Jeep Trailcat, 1993 Toyota #1 T100 Baja Truck



2016 Jeep Trailcat, 1993 Toyota #1 T100 Baja Truck Punkte: 3

Gefahrenschild – Hotel

Vorgaben: 130 Meter, A 800, Fahrzeug der Wagengruppe Unbegrenzte Offroader

130 Meter, A 800, Fahrzeug der Wagengruppe Unbegrenzte Offroader Belohnungen: Wheelspin

Wheelspin Fahrzeugempfehlungen: 2016 Jeep Trailcat, 2017 Ford #25 „Brocky“ Ultra4 Bronco RTR (165 047 204), 1993 Toyota #1 T100 Baja Truck (147 639 791)



2016 Jeep Trailcat, 2017 Ford #25 „Brocky“ Ultra4 Bronco RTR (165 047 204), 1993 Toyota #1 T100 Baja Truck (147 639 791) Tipps: Setzt euch den Stunt als Ziel und fahrt in einer recht geraden Linie die Hügel auf der anderen Straßenseite hinauf. Startet auf dem großen Hügel, was euch etwa 450 Meter Anlauf beschert. Grundsätzlich könnt ihr auch den Anlauf verlängern, wenn es euch nicht reicht. Wichtig in jedem Fall: Zu viele Sprünge machen es schwer, ein ordentliches Tempo zu bekommen. Ich nutze den größeren Hügel auf der rechen Seite, da man von dort fast flach anfahren kann, quasi nicht springt und eine sehr saubere gerade Linie zum Ziel hat.



Setzt euch den Stunt als Ziel und fahrt in einer recht geraden Linie die Hügel auf der anderen Straßenseite hinauf. Startet auf dem großen Hügel, was euch etwa 450 Meter Anlauf beschert. Grundsätzlich könnt ihr auch den Anlauf verlängern, wenn es euch nicht reicht. Wichtig in jedem Fall: Zu viele Sprünge machen es schwer, ein ordentliches Tempo zu bekommen. Ich nutze den größeren Hügel auf der rechen Seite, da man von dort fast flach anfahren kann, quasi nicht springt und eine sehr saubere gerade Linie zum Ziel hat. Punkte: 2

Blitzer – Böschung

Vorgaben: 206 km/h, B 700, 2014 VW Golf R

206 km/h, B 700, 2014 VW Golf R Belohnungen: Wheelspin

Wheelspin Fahrzeugempfehlungen: 2014 Volkswagen Golf R (960 961 641)



2014 Volkswagen Golf R (960 961 641) Tipps: Wenn ihr beim Festival startet, könnt ihr bis auf das Gelände hinein den Anlauf verlängern, notfalls auch in die Kurve beim Gefahrenschild hinten hinein! Der Golf hat keine überragende Beschleunigung mit einem B Tuning, mit etwas Anlauf wird es aber. Wenn ihr die Kurve weit als Verlängerung mitnehmen müsst, dann ignoriert die Linie bei gesetztem Ziel. Diese schickt euch leider falsch herum. Handschaltung ist hier hilfreich, kein Muss.



Wenn ihr beim Festival startet, könnt ihr bis auf das Gelände hinein den Anlauf verlängern, notfalls auch in die Kurve beim Gefahrenschild hinten hinein! Der Golf hat keine überragende Beschleunigung mit einem B Tuning, mit etwas Anlauf wird es aber. Wenn ihr die Kurve weit als Verlängerung mitnehmen müsst, dann ignoriert die Linie bei gesetztem Ziel. Diese schickt euch leider falsch herum. Handschaltung ist hier hilfreich, kein Muss. Punkte: 2

Blitzerzone – La Subdia

Vorgaben: 138,4 km/h, D 500, Fahrzeug der Wagengruppe Buggys

138,4 km/h, D 500, Fahrzeug der Wagengruppe Buggys Belohnungen: Wheelspin

Wheelspin Fahrzeugempfehlungen: 1969 Volkswagen Class S1/600 Baja Bug (164 775 121)



1969 Volkswagen Class S1/600 Baja Bug (164 775 121) Tipps: Ihr könnt von Norden aus kommend auf den Berg den Anlauf verlängern und kommt so schon annähernd mit der nötigen Geschwindigkeit in die Zone. Was noch fehlt, baut ihr in der Zone dann auf, da ihr locker deutlich über das nötige Durchschnittstempo kommen solltet und dadurch der Zähler rasch klettert.



Ihr könnt von Norden aus kommend auf den Berg den Anlauf verlängern und kommt so schon annähernd mit der nötigen Geschwindigkeit in die Zone. Was noch fehlt, baut ihr in der Zone dann auf, da ihr locker deutlich über das nötige Durchschnittstempo kommen solltet und dadurch der Zähler rasch klettert. Punkte: 2

Horizon-Tour

Veranstaltung: eine Horizon-Tour abschließen, Koop-Meisterschaft

eine Horizon-Tour abschließen, Koop-Meisterschaft Tipps: Hier gibt es nicht viel zu beachten, fahrt eine Tour, habt Spaß und schließt sie ab. Leicht verdiente 3 Punkte.

Hier gibt es nicht viel zu beachten, fahrt eine Tour, habt Spaß und schließt sie ab. Leicht verdiente 3 Punkte. Punkte: 3