Forza Horizon 5 #Forzathon Guide KW 04 – Mittelmotor-Wahnsinn

Kapitel 1: Gartentor

Ihr benötigt die 2020 Chevrolet Corvette Stingray Coupé. Das Auto könnt ihr für 65.000 Credits bei der Automesse kaufen. Im Auktionshaus wird es mit Glück noch deutlich günstiger. Suchen könnt ihr den Wagen dort über die Marke Chevrolet und bei Modell müsst ihr „Corvette C8 ’20“ wählen. Ihr solltet dieses Fahrzeug allerdings schon haben, wenn ihr es nicht entfernt / verkauft / verschenkt habt.

Spätestens in Kapitel 4 benötigt ihr ein Tuning, da diese Aufgabe ohne nicht machbar ist. Das Tuning in der Tabelle ist dafür nur etwas, wenn ihr gut auf der Autobahn ausweichen könnt und sehr sauber fahrt. Es kommt gerade so über die Vorgabe und braucht sehr viel Anlauf. Einfacher geht es zum Beispiel mit 199 094 091. Wer etwas Herausforderung beim ansonsten einfachen Event diese Woche sucht, hat vielleicht Freude am Tabellen-Tuning.

Freigabe-Code Art des Inhalts Anmerkungen 125 540 995 Tuning S1 900 (Ergänzung von Christine: kommt nur knapp an die Vorgabe in Kapitel 4, aber schafft es; nur etwas für euch, wenn ihr eine lange Anfahrt bewältigen könnt!) AWD, mit Bodykit und Flügel, Fokus auf Handling und Kurvenlage, Topspeed leidet ein wenig darunter 168 457 666 Lackierung Tarnfleck, halb und halb in schwarz und weiß eingefärbt 866 635 640 Lackierung

Kapitel 2: Rennsport-Erbe

Ihr sollt zwei Straßenrennveranstaltungen gewinnen. Rundstrecke oder Etappe spielt hierbei keine Rolle. Kurze Optionen sind die kurzen Etappenrennen und kurze Rundkurse, die ihr sogar auf eine Runde beschränken könnt (Blaupausen!):

Descansar Dorado, Sprint; 6,3 Kilometer; Etappe

Reservorio, Sprint; 6,9 Kilometer; Etappe

Bola Ocho, Rundstrecke; 1,9 Kiloemter; Rundstrecke

Kathedrale, Rundstrecke; 2,2 Kilometer; Rundstrecke

Chihuahua, Rundstrecke; 2,5 Kilometer; Rundstrecke

Smaragd, Rundstrecke; 2,5 Kilometer; Rundstrecke

Eine Option ohne Drivatare und mit einer Runde findet ihr unter: 111 673 708.