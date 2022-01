Seit dem 27. Januar 2022 gibt es in Genshin Impact Freizeitkleidung. Derzeit ist diese für die Figuren Mona, Jean, Amber und Rosaria verfügbar.

Wie gibt es die Genshin Impact Freizeitkleidung und wie wird sie verwendet?

Die Kleidung erhaltet ihr via Post direkt zugeschickt. Schaut also bei Gelegenheit im Spiel in eure Nachrichten und holt sie ab. Habt ihr die Kleidung freigeschaltet, könnt ihr sie anschließend benutzen. So funktioniert es: Öffnet das Menü und ruft die Figuren auf. Nun wählt ihr die Figur aus, deren Kleidung ihr wechseln möchtet. Wählt Zierde und trefft dort unter Kleidung die gewünschte Auswahl.

Ändert ihr die Kleidung, wird die Figur nun in ihrem gewechselten Outfit in Erscheinung treten. Zwar heißt es Freizeitkleidung, diese Bezeichnung sollte euch aber nicht verunsichern. Die Änderung betrifft alle Bereiche und nicht etwa nur die Zeit außerhalb von Kämpfen. Möchtet ihr zurück, wechselt ihr wie zuvor.

Aktuell verfügbar Genshin Impact Freizeitkleidung

Amber „Kundschafter durch und durch“

Rosaria „Auf die Freiheit der Kathedrale“

Jean „Gunnhildrs Erbe“

Mona „Rendezvous von Mond und Sternen“

Freizeitkleidung:

Motiv aus der Animation bei Erhalt:

Bei Erhalt der Kleidung seht ihr eine Animation, die denen beim Erhalt einer Figur gleicht. Ihr bekommt jedoch nur die Kleidung, nicht die Figur dazu!

Warum gibt es die Freizeitkleidung?

Mit den Outfits können die Looks einiger Figuren gewechselt werden. Die Unterschiede sind bei einigen Figuren minimal. Zum Teil entschärfen sie Outfits etwas. Dies ist zum Beispiel dann interessiert, wenn ihr von den freizügigen Looks mancher Figuren nicht so begeistert seid. Mona und Rosaria wirken mit ihrer Freizeitkleidung etwas verhüllter.

Die Freizeitkleidung basiert auf der ursprünglichen Kleidung der Figuren und ist kostenlos. Es gibt auch einige Outfits, die den Look wesentlich mehr verändern. Diese sind teilweise kostenpflichtig oder können über Events erspielt werden. Die Verwendung unterscheidet sich nicht, nur gibt es die Freizeitkleidung eben kostenlos und die Änderungen sind so minimal, manchen Personen fällt sie gar nicht weiter auf.

Quelle: eigene Recherche

Bildquelle: eigene Screenshots aus dem Spiel Genshin Impact