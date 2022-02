Genshin Impact Flüchtige Farben im Flug „Ära der fließenden Farben“ Video

Aktuell läuft in Genshin Impact Flüchtige Farben im Flug. Mit dem Event wird das Laternenritual in Liyue gefeiert. Das Laternenritual ist das wichtigste Fest in der Region und es findet jährlich statt. Schließt ihr im Rahmen des Events die Auftragsreihe ab, mit der ihr die Teile von „Bunte Flammen“ freischalten könnt, seht ihr zum Abschluss des letzten Auftrages „In unserer Erinnerung sind die Sternschnuppen immer bunt“ eine längere Videosequenz, die das diesjährige Feuerwerk und jede Menge vertraute Gesichter zeigt.

Via YouTube habt ihr nun die Gelegenheit, das Video aus dem aktuellen Genshin Imapct Event erneut anzusehen. Solltet ihr den Auftrag noch nicht abgeschlossen haben, ist das Video ein Spoiler! Wie gewohnt ist im Video der Reisende – also Aether zu sehen.

Quelle: offizieller Genshin Impact YouTube Kanal, abgerufen am 31. Januar 2022 22:47 Uhr; eigene Recherche

Bildquelle: miHoYo