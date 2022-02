Gran Turismo 7 State of Play für den 02. Februar angekündigt

Sony hat heute die erste State of Play Episode für das Jahr 2022 angekündigt. Diese ist dem Rennspiel Gran Turismo 7 gewidmet. Der Stream soll über 30 Minuten Laufzeit haben und beginnt am 02. Februar 2022, 23:00 Uhr MEZ.

Das PlayStation Exklusivspiel Gran Turismo 7 erscheint am 04. März 2022 für PlayStation 4 und PlayStation 5. Der Stream soll neues Gameplay aus der PlayStation 5-Version zeigen und weitere Details zum Spiel liefern. Verfolgen könnt ihr den Stream via Twitch oder YouTube. Bei Twitch könnt ihr Benachrichtigungen aktivieren, bei YouTube eine Erinnerung einrichten, um den Stream am Mittwoch nicht zu verpassen.

Quelle: PlayStation Pressemitteilung vom 31. Januar 2022

Bildquelle: Sony