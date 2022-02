Forza Horizon 5: Ein Jaguar E-Type zu Mondneujahr und Serie 4 Trailer

Passend zu Mondneujahr 2022 erhaltet ihr in Forza Horizon 5 den 1961 Jaguar E-Type via Nachricht im Spiel. Das Fahrzeug kommt inklusive einem passendem Design. Da das Jahr des Tigers gefeiert wird, ist ein Tiger auf rotem Hintergrund auf dem Jaguar zu sehen. Wie üblich wird das Design in der Fahrzeugauswahl gegebenenfalls nicht direkt angezeigt. Achtet auf den Zusatz „Neu“.

Nachdem gestern im Livestream Forza Horizon 5 Serie 4 vorgestellt wurde, gibt es nun auch einen Trailer dazu. Der Blogpost auf der offiziellen Website lässt hingegen nach wie vor auf sich warten. Auch die Updatenotes stehen derzeit noch nicht zur Verfügung. Diese dürften spätestens mit dem bald eintreffenden Patch zur Verfügung stehen. Viele Details zum Update könnt ihr allerdings schon jetzt in meiner News nachlesen, in der ich die wichtigsten Infos aus dem Stream zusammengefasst und übersetzt habe.

