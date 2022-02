Gibbon: Beyond the Trees angekündigt

Entwickler Broken Rules – bekannt durch Spiele wie Old Man’s Journey und Secrets of Raetikon – hat das Spiel Gibbon: Beyond the Trees angekündigt. Das handgezeichnete Adventure soll am 25. Februar für Apple Arcade erscheinen und Anfang 2022 für Nintendo Switch und Steam.

In Gibbon: Beyond the Trees folgt ihr einem verlorenen Gibbon. Gibbons gehören zu den Menschenaffen. Ihr begleitet das Tier auf einer gefährlichen Reise durch ein unbekanntes Land. Das Spiel hat sich zum Ziel gesetzt, die realen Gefahren abzubilden, mit denen Lebewesen auf der ganzen Welt zu kämpfen haben. Das Spiel thematisiert Umweltprobleme wie Abholzung, Wilderei und den Klimawandel.

Gibbon: Beyond the Trees spielt in Südostasien und ist in Zusammenarbeit mit Einheimischen und Experten entstanden, um die Thematik des Spiels respektvoll und akkurat abzubilden. Den Ankündigungstrailer könnt ihr euch unten ansehen.

Quelle: Website zum Spiel, abgerufen am 01. Februar 2022 20:54 Uhr

Bildquelle: Broken Rules