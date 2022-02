Animal Crossing: New Horizons Valentinstag Items bei Nook Shopping

Am 14. Februar wird Valentinstag gefeiert. Passend dazu könnt ihr in Animal Crossing: New Horizons derzeit bei Nook Shopping zwei saisonale Items bestellen. Dafür begebt ihr euch ins Rathaus und wählt beim Terminal Nook Shopping aus. Saisonale Items finden sich im letzten Reiter. Für 1.440 Sternis gibt es ein Herz-Bouquet und für 1.440 Sternis ein Schokoladenherz. Die Gegenstände sind bis zum 14. Februar bei Nook Shopping verfügbar.

Derzeit könnt ihr auch diverse andere saisonale Items in Animal Crossing: New Horizons erhalten:

Resetti-Figur , Murmeltiertag, 2640 Sternis, bis 02. Februar 2022

, Murmeltiertag, 2640 Sternis, bis 02. Februar 2022 Setsubun-Set , Setsubun, 960 Sternis, bis 03. Februar 2022

, Setsubun, 960 Sternis, bis 03. Februar 2022 Bokjumeoni-Säckchen , Seollal, 600 Sternis, bis 06. Februar 2022

, Seollal, 600 Sternis, bis 06. Februar 2022 Glücksumschlag , Mondneujahr, 600 Sternis, bis 06. Februar 2022

, Mondneujahr, 600 Sternis, bis 06. Februar 2022 Mondneujahr-Dekoration , Mondneujahr, 2.400 Sternis, bis 06. Februar 2022

, Mondneujahr, 2.400 Sternis, bis 06. Februar 2022 Herz-Bouquet , Valentinstag, 1.440 Sternis, bis 14. Februar 2022

, Valentinstag, 1.440 Sternis, bis 14. Februar 2022 Schokoladenherz , Valentinstag, 1.440 Sternis, bis 14. Februar 2022

, Valentinstag, 1.440 Sternis, bis 14. Februar 2022 Fan-Megafon (rotiert täglich), Football-Finale, 1.800 Sternis, bis 15. Februar 2022

(rotiert täglich), Football-Finale, 1.800 Sternis, bis 15. Februar 2022 Football-Teppich, Football-Finale, 2.400 Sternis, bis 15. Februar 2022

Solltet ihr Items wie die Resetti-Figur noch nicht bestellt haben, solltet ihr unbedingt das Limit von 5 Bestellungen pro Tag beachten und zunächst jene Gegenstände ordern, die in Kürze nicht mehr verfügbar sind.

Quelle: eigene Recherche

Bildquelle: eigene Screenshots aus dem Spiel Animal Crossing: New Horizons