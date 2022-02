Forza Horizon 5 Fähigkeitspunkte nach dem Update

Der Hintergrund

Die Forza Horizon 5 Fähigkeitspunkte sorgen seit dem Update vom 01. Februar 2022 für einigen Wirbel. Warum? Die Entwickler haben mit dem Update einigen Exploits einen Riegel vorgeschoben. Einer dieser Exploits betrifft Auto-Meisterungen. Lasst mich kurz erklären, was da genau gefixt wurde. Jedes Auto im Spiel hat eine Auto-Meisterung. Diese Auto-Meisterungen können für jedes Exemplar eines Autos freigeschaltet werden. Habt ihr ein Auto doppelt in eurer Sammlung, könnt ihr also diese Meisterung auch doppelt freischalten. Teilweise gibt es durch die Investition von Fähigkeitspunkten Wheelspins und Super-Wheelspins. Bei einigen Autos war dies durch den Einsatz von relativ wenigen Punkten möglich. Gleichzeitig waren diese Autos bei der Automesse günstig zu bekommen. Dadurch konnte ein Gewinn in Form von Credits erzielt werden. Der Jeep Willys war lange das beliebteste und lukrativste Auto für den Exploit, weshalb diese Möglichkeit schon mit einem vorherigen Update verschwunden ist. Da als Reaktion andere Autos auserkoren wurden, wurde nun wesentlich umfangreicher an den Auto-Meisterungen geschraubt.

Durch die Änderungen mit dem Forza Horizon 5 Update vom 01. Februar 2022 sind alle betroffenen Auto-Meisterungen nun wieder leer. Die dadurch verlorenen Punkte wurden von den Entwicklern gutgeschrieben. Dadurch habt ihr nach dem Update möglicherweise mehr Fähigkeitspunkte als zuvor. Die zusätzlichen Punkte sind jene, die ihr in betroffenen Meisterungsbäumen ausgegeben hattet. Ohne diese Erstattung wären die Punkte weg gewesen. Dies hätte nicht nur kollektiv all jene bestraft, die die Exploits nicht verwendet haben, sondern hätte auch bedeutet, benötigte Punkte, um die Auto-Meisterungsbäume wieder füllen zu können, hätten zunächst erspielt werden müssen.

Warum erhalten einige Personen nach dem Update vom 01. Februar 2022 keine Fähigkeitspunkte mehr?

Es gibt ein Limit für die Forza Horizon 5 Fähigkeitspunkte. Dieses liegt bei 999. Durch die Erstattung sind nun einige Personen über dieses Limit des Spiels gerutscht. Ein Sonderfall. Durch das Spielen selbst könntet ihr nicht auf einen höheren Wert kommen. Es ist vom Spiel schlicht nicht vorgesehen, über die 999 zu gelangen, nun sind es allerdings einige. Verdient ihr derzeit im Spiel keine Fähigkeitspunkte mehr, ist dies nicht etwa ein Bug, sondern die Folge von der Überschreitung des Limits.

Wie lässt sich das Problem lösen?

Um wieder wie gewohnt Punkte zu erhalten, ist es nötig, Punkte auszugeben und so wieder in das vom Spiel vorgesehene Limit zu gelangen. Bis dahin verdient ihr keine Punkte mehr. Die Verteilung der Fähigkeitspunkte ist allerdings recht zeitsparend möglich. Ihr könnt via „Alles freischalten“ einen Auto-Meisterungsbaum komplett freischalten, inklusive dem teuren Perk Extraleben (25 Punkte). Auf diesem Wege können mit wenigen Klicks mehrere Dutzend Punkte vergeben werden.

Ist euch egal, wohin mit den Punkten, könnt ihr auch bei der Auffindung geeigneter Autos eventuell etwas Zeit sparen. Habt ihr bei der Autoauswahl den Zusatz „Neu“, ist der Auto-Meisterungsbaum von diesem Fahrzeug noch leer. Wer schnell einige Punkte loswerden möchte, kann diese also auf diesem Wege tun.

Gibt es nach wie vor Wheelspins in Auto-Meisterungen?

Ja, auch nach dem Update gibt es noch Super-Wheelspins und Wheelspins via Auto-Meisterung. Um Exploits dieser Art unlukrativ zu machen, haben die Entwickler mehrere Änderungen am Spiel vorgenommen. Autos, die bei der Automesse für relativ wenig Geld gekauft werden können, haben keine Spins mehr in den Auto-Meisterungsbäumen. Damit ist es relativ unwahrscheinlich, auf diesem Wege noch Gewinn zu erzielen. Gleichzeitig wurden die Wheelspins entschärft. Auch in den Super-Wheelspins gibt es nun sehr kleine Creditbeträge als mögliche Belohnung. Damit sinkt die Chance auf satte Gewinne zusätzlich. Selbst wenn ihr alles an Kleidung aus den Spins freigeschaltet habt, gibt es zahlreiche Autos in den Spins, die keinen nennenswerten Wert haben und viele nicht lohnende Credit-Beträge. Um größere Gewinne auf diesem Wege zu erzielen, müsstet ihr also regelmäßig hohe Beträge oder lukrative Autos ziehen. Dies ist quasi ausgeschlossen.

Wurde außer den Fähigkeitspunkten etwas wegen des Exploits weggenommen?

Nein! Schon im Livestream zu Serie 4 haben die Entwickler die Änderung angekündigt und gesagt, es wird nichts an erhaltenen Wheelspins oder Credits und Autos aus den so erspielten Spins aus dem Spiel entfernt. Alles, was ihr zuvor über Auto-Meisterungen erhalten habt, habt ihr nach wie vor. Nur die Nutzung des Exploits selbst ist nun nicht mehr möglich.

Quelle: eigene Recherche

Bildquelle: eigener Screenshots aus dem Spiel Forza Horizon 5