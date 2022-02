Genshin Impact 2.5 Livestream und Konzert für Freitag angekündigt

Was erwartet uns mit Genshin Impact 2.5? Am 04. Februar 2022 strahlt miHoYo den Livestream zur kommenden Version des Spiels aus und zeigt, was mit 2.5 zu erwarten ist. Die Sondersendung beginnt am 4. Februar 2022, 13:00 Uhr (UTC+1). Verfolgen könnt ihr sie über den offiziellen Twitch-Kanal. Auf YouTube wird sie am 4. Februar 2022, 17:00 Uhr (UTC+1) ausgestrahlt. Wie gewohnt werden während des Livestreams einige der beliebten Genshin Impact Promo Codes gezeigt.

Die Sondersendung zu Genshin Impact 2.5 ist nicht alles, was miHoYo für den Freitag geplant hat. Direkt im Anschluss geht es mit dem „Genshin Concert Sonderausgabe: Abbild des Frühlings“ weiter. Das Konzert findet ebenfalls – wie vorherige Events dieser Art – online statt.

