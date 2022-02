Forza Horizon 5 Festival Spielliste KW 05 2022 – Aufgaben, Belohnungen und Voraussetzungen

Mit der Forza Horizon 5 Festival Spielliste KW 05 2022 beginnt Serie 4. MIt dieser hat sich der Aufbau der Liste ein wenig verändert. Das Konzept ist allerdings weitestgehend unberührt geblieben. Was ist neu? Die Liste umfasst nun weniger Aktivitäten und Punkte. Sie ist also schneller zu erledigen. Es gibt auch einige Fahrzeuge mehr als Belohnungen. Diese können in der Folgewoche für die Aktivitäten der Liste verwendet werden. Dieses Konzept gehört zu den Neuerungen ab Serie 4. Vergangene Festival Spiellisten wurden teilweise kontrovers in der Community diskutiert, da sie zum Teil sehr teure Autos vorausgesetzt haben. Mitunter für nur einen PR-Stunt. Für manche war dies eine unnötig hohe Hürde, die so nun entschärft ist.

Die Listen werden ab Serie 4 variabler gestaltet sein. Aktuell zum Beispiel findet ihr keine PR-Stunts darin. Künftige Listen werden zum Beispiel weniger Rennen bieten und einen anderen Fokus haben. Auch kommen andere Inhalte dazu, wie Schaurennen. Das Grundprinzip ist aber ansonsten so, wie ihr es aus älteren Listen kennt.

Belohnungen Serie und Saison (Sommer | Regensaison)

Belohnungen Serie 3:

Saleen S7, 100 Punkte

Koenigsegg Jesko, 160 Punkte

Belohnungen Sommer:

NIO EP9, 25 Punkte

Hoonicorn v2, 40 Punkte

Den Weekly Forzathon „Renn-Triathlon“ und tägliche Herausforderungen findet ihr in diesem Guide. – 5 Punkte

Community-Inhalte

Freigabe-Code Art des Inhalts Anmerkungen 656 587 134 Tuning Prüfung 1969 Mustang Boss 302 C Strassentuning

für Prüfung 0-160: 14,782 sek

377 225 697 Strecke Prüfung Ungeladen auf dem Festival ausgewählte Fahrzeuge für Länderrivalen 882 068 171 Strecke Prüfung Hochland, Bergrennen ausgewählte Fahrzeuge für Länderrivalen 130 799 243 Strecke Prüfung Cañón-Fahrt ausgewählte Fahrzeuge für Länderrivalen 172 400 082 Strecke Prüfung Ungeladen auf dem Festival ausgewählte Fahrzeuge für Länderrivalen 403 333 973 Strecke Prüfung Hochland, Bergrennen ausgewählte Fahrzeuge für Länderrivalen 140 668 194 Strecke Prüfung Cañón-Fahrt ausgewählte Fahrzeuge für Länderrivalen 146 247 768 Design 2017 Alpine A110 #36 Rally Alpine

107 969 184 Design 1993 Renault Clio Williams Monte Carlo 1994 415 228 074 Design 1980 Renault 5 Turbo Siegerfahrzeug Rallye Monte Carlo 1981 Jean Ragnotti 988 627 152 Tuning Lamborghini LM 002 geändert wurden komplettes Fahrwerk, Getriebe, Bremsen, Gewicht und Motorleistung

Die Prüfung – Aufwärmübung

Veranstaltung: Straßenszene, 3 Veranstaltungen, Koop-Meisterschaft, im Rennen gegen Drivatare (unschlagbar) den 1. Platz erreichen

Straßenszene, 3 Veranstaltungen, Koop-Meisterschaft, im Rennen gegen Drivatare (unschlagbar) den 1. Platz erreichen Vorgaben: C 600, Länderrivalen Straßenszene

C 600, Länderrivalen Straßenszene zu fahrende Strecken: „Ungeladen auf dem Festival“, Etappenrennen; „Hochland, Bergrennen“, Etappenrennen; „Cañón-Fahrt“, Etappenrennen; die ersten beiden Rennen werden bei starken Regen gefahren, das dritte Rennen bei leichten Regen

„Ungeladen auf dem Festival“, Etappenrennen; „Hochland, Bergrennen“, Etappenrennen; „Cañón-Fahrt“, Etappenrennen; die ersten beiden Rennen werden bei starken Regen gefahren, das dritte Rennen bei leichten Regen Belohnungen: Lamborghini Miura



Lamborghini Miura Fahrzeugempfehlungen: 1969 Mustang Boss 302 (USA, 138 305 895)



1969 Mustang Boss 302 (USA, 138 305 895) Tipps: Die KI ist in der Prüfung ziemlich gut unterwegs und der starke Regen macht es nicht einfacher. Die erste Strecke ist recht anspruchsvoll, die zweite die einfachste Strecke der Prüfung, die dritte irgendwo dazwischen.



Die KI ist in der Prüfung ziemlich gut unterwegs und der starke Regen macht es nicht einfacher. Die erste Strecke ist recht anspruchsvoll, die zweite die einfachste Strecke der Prüfung, die dritte irgendwo dazwischen. Punkte: 10

Eventlab – Temple of Doom 2: Circuit

Veranstaltung: saisonale Eventlab-Veranstaltung, Meisterschaft gewinnen (besteht nur aus einem Rennen)

saisonale Eventlab-Veranstaltung, Meisterschaft gewinnen (besteht nur aus einem Rennen) Vorgaben: B 700, Fahrzeug der Wagengruppe Modern Rally



B 700, Fahrzeug der Wagengruppe Modern Rally Belohnungen: 1995 Corvette

1995 Corvette Fahrzeugempfehlungen: beliebig innerhalb der Vorgaben (nur japanische Marken zugelassen)

beliebig innerhalb der Vorgaben (nur japanische Marken zugelassen) Tipps: Ihr müsst hier eine Runde fahren und habt keine Gegner. Das Rennen ist von der Führung her ein wenig tricky, da die Linie fehlerhaft ist, aber der Weg ist im Grunde genommen nicht zu übersehen. An einer Stelle fallt ihr nach unten, an manchen müsst ihr durch Röhren. Die Zieleinfahrt schließt das Event ab. Leicht verdiente Punkte, auch wenn einige vielleicht das Rennen vermutlich nicht besonders mögen werden.



Ihr müsst hier eine Runde fahren und habt keine Gegner. Das Rennen ist von der Führung her ein wenig tricky, da die Linie fehlerhaft ist, aber der Weg ist im Grunde genommen nicht zu übersehen. An einer Stelle fallt ihr nach unten, an manchen müsst ihr durch Röhren. Die Zieleinfahrt schließt das Event ab. Leicht verdiente Punkte, auch wenn einige vielleicht das Rennen vermutlich nicht besonders mögen werden. Punkte: 3

Schaurennen-Remix – Eröffnungszeremonie

Veranstaltung: Schaurennen-Remix von Monsterzerstörer

Schaurennen-Remix von Monsterzerstörer Vorgaben: Can-Am Maverick, wird vom Spiel gestellt



Can-Am Maverick, wird vom Spiel gestellt Belohnungen: Ansager-Countdown (Autohupe)

Ansager-Countdown (Autohupe) Tipps: Ihr fahrt im Can-Am Maverick gegen den Bone Shaker Monster Truck. Da dies ein Schaurennen ist, müsst ihr hier kein Tuning oder dergleichen wählen und kein Auto haben. Lediglich gewinnen. Ihr könnt nach Herzenslust Fahrhilfen verwenden und den Schwierigkeitsgrad an eure Bedürfnisse anpassen. Der Can-Am ist flink und kann sich sehr früh im Rennen vor den Monster Truck setzen. Dies ist aber nur bedingt ratsam. Kommt ihr vor euren Gegner und er fährt in euch, bekommt ihr ein Problem. Haltet ihr euch direkt hinter den beiden Gegnern (im späteren Verlauf kommt ein zweiter Bone Shaker dazu), könnt ihr auf der Zielgeraden gut überholen. Im zweiten Teil genügt es, die Zeit verstreichen zu lassen. Option könnt ihr noch fehlende Auszeichnungen erledigen, indem ihr die Ziele abschließt.



Ihr fahrt im Can-Am Maverick gegen den Bone Shaker Monster Truck. Da dies ein Schaurennen ist, müsst ihr hier kein Tuning oder dergleichen wählen und kein Auto haben. Lediglich gewinnen. Ihr könnt nach Herzenslust Fahrhilfen verwenden und den Schwierigkeitsgrad an eure Bedürfnisse anpassen. Der Can-Am ist flink und kann sich sehr früh im Rennen vor den Monster Truck setzen. Dies ist aber nur bedingt ratsam. Kommt ihr vor euren Gegner und er fährt in euch, bekommt ihr ein Problem. Haltet ihr euch direkt hinter den beiden Gegnern (im späteren Verlauf kommt ein zweiter Bone Shaker dazu), könnt ihr auf der Zielgeraden gut überholen. Im zweiten Teil genügt es, die Zeit verstreichen zu lassen. Option könnt ihr noch fehlende Auszeichnungen erledigen, indem ihr die Ziele abschließt. Punkte: 5

Saison-Spielplatzpartien – Der Konkurrenz voraus

Veranstaltung: Meisterschaft bestehend aus 5 Spielplatz-Partien

Meisterschaft bestehend aus 5 Spielplatz-Partien Vorgaben: C 600, Länderrivalen Dirt-Rennen; Teilnahme genügt

C 600, Länderrivalen Dirt-Rennen; Teilnahme genügt Austragungsort: El Estadio Horizon

El Estadio Horizon Belohnungen: Land Rover Velar

Land Rover Velar Fahrzeugempfehlungen: 1998 Volkswagen GTI VR6 MK3 (Deutschland, 706 278 103), 1990 Nissan Pulsar GTI-R (Japan, 907 702 915)



1998 Volkswagen GTI VR6 MK3 (Deutschland, 706 278 103), 1990 Nissan Pulsar GTI-R (Japan, 907 702 915) Tipps: Ziemlich viele Hindernisse, ein wendiges Fahrzeug zahlt sich aus, welches solide beschleunigt. Bevor ihr die Team-Suche anwerft, fahrt ein paar Meter und schaut, ob ihr mit eurer Wahl ohne großen Wendekreis klarkommt, um in Spielplatz durch die vielen Objekte herumkommt.

Ziemlich viele Hindernisse, ein wendiges Fahrzeug zahlt sich aus, welches solide beschleunigt. Bevor ihr die Team-Suche anwerft, fahrt ein paar Meter und schaut, ob ihr mit eurer Wahl ohne großen Wendekreis klarkommt, um in Spielplatz durch die vielen Objekte herumkommt. Punkte: 3

Saisonmeisterschaft – Himmelsstürmer

Veranstaltung: Straßen-Rennserie, 3 Veranstaltungen, im Rennen gegen Drivatare (sehr erfahren) den 1. Platz erreichen

Straßen-Rennserie, 3 Veranstaltungen, im Rennen gegen Drivatare (sehr erfahren) den 1. Platz erreichen Vorgaben: C 600, Länderrivalen Straßenrennen

C 600, Länderrivalen Straßenrennen zu fahrende Strecken: „Volcán, Sprint“, Etappenrennen; „Aussichtspunkt, Rundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden; „Panorámica, Sprint“, Etappenrennen; die ersten beiden Rennen werden bei starkem Regen gefahren, das dritte Rennen bei leichten Regen

„Volcán, Sprint“, Etappenrennen; „Aussichtspunkt, Rundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden; „Panorámica, Sprint“, Etappenrennen; die ersten beiden Rennen werden bei starkem Regen gefahren, das dritte Rennen bei leichten Regen Belohnungen: 1993 Nissan GT-R

1993 Nissan GT-R Fahrzeugempfehlungen: 1990 Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evolution II (Deutschland, 169 036 172), 1993 Renault Clio Williams (Frankreich, 164 948 458)



1990 Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evolution II (Deutschland, 169 036 172), 1993 Renault Clio Williams (Frankreich, 164 948 458) Tipps: Die erste Etappe ist kurvenreich und verlangt ein bisschen Technik. Die zweite Etappe hat mehrere Stadt-Abschnitte und einige techniklastige Kurven. Die Rundstrecke gewinnen erledigt Kapitel #2 vom Forzathon. Die KI ist dort ziemlich gut unterwegs. Es ist hier hilfreich, das Feld schnell zu überholen, bevor sich zwei Gegner absetzen. Wenn nötig Neustart über das Menü, sollte dies passieren. Was auch immer ihr wählt, ihr solltet damit Kurven fahren können.



Die erste Etappe ist kurvenreich und verlangt ein bisschen Technik. Die zweite Etappe hat mehrere Stadt-Abschnitte und einige techniklastige Kurven. Die Rundstrecke gewinnen erledigt Kapitel #2 vom Forzathon. Die KI ist dort ziemlich gut unterwegs. Es ist hier hilfreich, das Feld schnell zu überholen, bevor sich zwei Gegner absetzen. Wenn nötig Neustart über das Menü, sollte dies passieren. Was auch immer ihr wählt, ihr solltet damit Kurven fahren können. Punkte: 5

Saisonmeisterschaft – Immer abseits der Strecke

Veranstaltung: Dirt-Rennserie, 3 Veranstaltungen, im Rennen gegen Drivatare (sehr erfahren) den 1. Platz erreichen

Dirt-Rennserie, 3 Veranstaltungen, im Rennen gegen Drivatare (sehr erfahren) den 1. Platz erreichen Vorgaben: C 600, Länderrivalen Dirt-Rennen

C 600, Länderrivalen Dirt-Rennen zu fahrende Strecken: „Desierto, Pfad“, Etappenrennen; „Mangroven, Grip-Rennen“, Rundstrecke, 3 Runden; „Bajío, Pfad“, Etappenrennen; die ersten beiden Rennen werden bei leichtem Regen gefahren, das dritte Rennen bei regennasser Strecke

„Desierto, Pfad“, Etappenrennen; „Mangroven, Grip-Rennen“, Rundstrecke, 3 Runden; „Bajío, Pfad“, Etappenrennen; die ersten beiden Rennen werden bei leichtem Regen gefahren, das dritte Rennen bei regennasser Strecke Belohnungen: Megané R26.R

Megané R26.R Fahrzeugempfehlungen: 1998 Volkswagen GTI VR6 MK3 (Deutschland, 706 278 103), 1990 Nissan Pulsar GTI-R (Japan, 907 702 915)

1998 Volkswagen GTI VR6 MK3 (Deutschland, 706 278 103), 1990 Nissan Pulsar GTI-R (Japan, 907 702 915) Tipps: Kann mit Kapitel #3 vom Forzathon kombiniert werden, dafür muss die Rundstrecke gewonnen werden. Der Regen macht die Rennen etwas fordernder. Die erste Etappe hat einige 90-Grad-Kurven. Dies gilt auch für die zweite Etappe, die zudem eine recht spitze Kurve besitzt und stellenweise Wasser auf der Strecke hat.



Kann mit Kapitel #3 vom Forzathon kombiniert werden, dafür muss die Rundstrecke gewonnen werden. Der Regen macht die Rennen etwas fordernder. Die erste Etappe hat einige 90-Grad-Kurven. Dies gilt auch für die zweite Etappe, die zudem eine recht spitze Kurve besitzt und stellenweise Wasser auf der Strecke hat. Punkte: 5

Saisonmeisterschaft – Turbolader

Veranstaltung: Straßen-Rennserie, 3 Veranstaltungen, im Rennen gegen Drivatare (sehr erfahren) den 1. Platz erreichen

Straßen-Rennserie, 3 Veranstaltungen, im Rennen gegen Drivatare (sehr erfahren) den 1. Platz erreichen Vorgaben: C 600, Länderrivalen Querfeldein

C 600, Länderrivalen Querfeldein zu fahrende Strecken: „Flugplatz, Querfeldein-Rundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden; „Las Ranas, Querfeldein“, Etappenrennen; „Trópico, Querfeldein“, Etappenrennen; alle Rennen werden bei starkem Regen gefallen

„Flugplatz, Querfeldein-Rundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden; „Las Ranas, Querfeldein“, Etappenrennen; „Trópico, Querfeldein“, Etappenrennen; alle Rennen werden bei starkem Regen gefallen Belohnungen: 2019 Porsche Macan Turbo

2019 Porsche Macan Turbo Fahrzeugempfehlungen: 2021 Ford Bronco (USA, 876 946 067)



2021 Ford Bronco (USA, 876 946 067) Tipps: Kann mit Kapitel #4 vom Forzathon kombiniert werden. Die ersten beiden Rennen gehen recht einfach. Anspruchsvoller ist die letzte Etappe. Die KI fährt hier ausgesprochen gut und es gibt einige Objekte wie Zäune auf der Strecke. Leider beeindrucken die nur euch, nicht die Gegner. Sauberes Fahren ist hier besonders wichtig.



Kann mit Kapitel #4 vom Forzathon kombiniert werden. Die ersten beiden Rennen gehen recht einfach. Anspruchsvoller ist die letzte Etappe. Die KI fährt hier ausgesprochen gut und es gibt einige Objekte wie Zäune auf der Strecke. Leider beeindrucken die nur euch, nicht die Gegner. Sauberes Fahren ist hier besonders wichtig. Punkte: 5

Foto-Herausforderung – #landsport

Vorgaben: Den 1969 Chevrolet Camaro Super Sport Coupe auf dem Feld von Tierra Prospera fotografieren.

Den 1969 Chevrolet Camaro Super Sport Coupe auf dem Feld von Tierra Prospera fotografieren. Tipps: Das Feld findet ihr in der Nähe der Stadt. Ihr könnt von der Straße aus fotografieren. Sollte es nicht zählen, spielt etwas mit dem Winkel oder der Position.



Das Feld findet ihr in der Nähe der Stadt. Ihr könnt von der Straße aus fotografieren. Sollte es nicht zählen, spielt etwas mit dem Winkel oder der Position. Belohnungen: Bruchgeräusch (Autohupe)

Bruchgeräusch (Autohupe) Punkte: 2

Monatsrivalen– Estadio, Rundstrecke

Vorgaben: 3,1 Kilometer, saubere Runde fahren; NIO EP9 (benötigt ihr nicht, stellt euch das Spiel zur Verfügung für das Event)

3,1 Kilometer, saubere Runde fahren; NIO EP9 (benötigt ihr nicht, stellt euch das Spiel zur Verfügung für das Event) Tipps: hier müsst ihr nicht mehr tun als eine Runde sauber (ohne Kollision) zu fahren; ihr könnt so langsam und mit so vielen Fahrhilfen wie nötig fahren, sofern euch die Bestenliste egal ist; die Verwendung der Rückspulfunktion verhindert eine saubere Runde; muss während der Serie einmalig abgeschlossen werden

hier müsst ihr nicht mehr tun als eine Runde sauber (ohne Kollision) zu fahren; ihr könnt so langsam und mit so vielen Fahrhilfen wie nötig fahren, sofern euch die Bestenliste egal ist; die Verwendung der Rückspulfunktion verhindert eine saubere Runde; muss während der Serie einmalig abgeschlossen werden Punkte: 4

Quelle: eigene Recherche

Bildquelle: eigene Screenshots aus dem Spiel Forza Horizon 5