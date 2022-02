Forza Horizon 5 #Forzathon Guide KW 05 – Renn-Triathlon

Kapitel 1: Triff eine Entscheidung

Mit der neuen Saison startet auch Forza Horizon 5 Serie 4 und wir dürfen uns über ein neues Feature freuen. Der Horizon World Cup lässt euch eines von sechs teilnehmenden Ländern repräsentieren. Der Weekly greift dies auf und lässt euch passend dazu ein Fahrzeug einer Marke aus Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, UK oder den USA auswählen.

Selbstverständlich müsst ihr nun nicht im Kopf haben, welche Marke welchem Land zuzuordnen ist. Öffnet das Menü, navigiert zu Autos und geht in die Auto wechseln Kachel. Dort könnt ihr Sortieren (bei Standard-Steuerung via X) öffnen und Land auswählen. Ihr habt hier in jedem Fall etwas in eurem Fuhrpark, da schon die Anfangsautos eine Option darstellen. Tobt euch hier nach eurem Geschmack aus. Ihr müsst damit nur Rennen fahren, darunter einiges Offroad. Eventuell habt ihr sogar etwas mit passendem Tuning in der Garage. Mit Blick auf die Offroad-Rennen, ist A eine gute Option, letztlich aber Geschmackssache.

Eine Alternative ist es, bei den Autos zu wechseln und die saisonalen Meisterschaften zu fahren. So erledigt ihr mehr Rennen als nötig, spart aber insgesamt Zeit. Sofern ihr ohnehin Weekly und Meistrschaften fahren würdet.

In diesem Fall startet ihr mit C 600 und Himmelsstürmer (zum Beispiel 1990 Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evolution II mit 169 036 172). Das Tuning ist in Kurven recht steif, falls ihr so etwas nicht mögt, wählt etwas anderes aus!

Für Kapitel 3: C 600 und Immer abseits der Strecke (zum Beispiel 1998 Volkswagen GTI VR6 MK3 mit 706 278 103)

Für Kapitel 4: C 600 und Turbolader (zum Beispiel 1980 Renault 5 Turbo mit 109 689 270 oder 2021 Ford Bronco mit 542 300 343)

Frankreich:

Bugatti

Renault

Alpine

Peugeot

Deutschland:

Porsche

BMW

Mercedes-Benz

Mercedes-AMG

Opel

Audi

Apollo

Volkswagen

Italien:

Maserati

Lamborghini

Italdesign

Pagani

Ferrari

Japan:

Nissan

Mazda

Mitsubishi

Datsun

Honda

Toyota

Subaru

UK (Großbritannien):

Land Rover

Jaguar

Lotus

Lola

TVR

Vauxhall

Morris

Reliant

Radical

MINI

Morgan

McLaren

Peel

Napier

Aston Martin

Ariel

BAC

Bentley

Caterham

Austin-Healey

USA:

Pontiac

Dodge

Polaris

Plymouth

RAESR

Chevrolet

Cadillac

AMC

AMG Transport Dynamics

Alumi Craft

Willys

Buick

RJ Anderson

Shelby

DeBerti

DeLorean

Hoonigan

Ford

GMC

Funco Motorsports

Hennessey

Infiniti

International

Hot Wheels

Formula Drift

Exomotive

Mosler

Meyers

Mercury

Jeep

Lexus

Kapitel 2: Stufe 1: Straßenrennen

Hier müsst ihr ein Rennen der Straßen-Rennserie gewinnen. Es zählt ausschließlich Rundstrecke für den Abschluss. Kombiniert werden kann mit der saisonalen Meisterschaft Himmelsstürmer. In dem Fall ist C 600 nötig und die Fahrzeugauswahl begrenzt. Fahrt ihr die Meisterschaft, gibt es genau eine Rundstrecke. Die KI neigt dazu, bei der Strecke gern zu „flüchten“. Startet in so einer Situation neu. Eine Alternative bietet zum Beispiel die Smaragd-Rundstrecke.

Wählt ihr die Meisterschafts-Route, ist die Schwierigkeit vorgegeben und ihr müsst spezifische Rennen gewinnen, die durchaus fordernd sind. Wenn ihr damit Schwierigkeiten habt, könnt ihr eine Alternative nutzen und beliebig im Schwierigkeitsgrad nach unten gehen. Dies gibt euch bei den Meisterschaften Spielraum, da ihr dann bei den Rundstrecken auch nur einen zweiten oder dritten Platz einfahren könntet. Je nach spezifischer Situation.