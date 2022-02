Koa and the Five Pirates of Mara für PC und Konsolen angekündigt

Chibig hat das Spiel Koa and the Five Pirates of Mara für Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 und 5 sowie Xbox One und Series X|S angekündigt. Der Titel soll 2022 erscheinen. Einen konkreten Erscheinungstermin gibt es zum aktuellen Zeitpunkt nicht.

In Koa and the Five Pirates of Mara begleitet ihr Koa und ihren Freund Napopo auf eine Reise durch die Welt von Mara – bekannt aus dem Spiel Summer in Mara. Nach und nach schaltet ihr eine Inselgruppe frei, die verschiedene Biome wie Vulkane und Sandstrände bietet. Auf der Inselgruppe schlummern allerlei Geheimnisse und Gegenstände, die von euch entdeckt werden wollen. Das Spiel soll eine Hommage an klassische Jump ’n’ Run-Abenteuer sein. Erste Eindrücke gibt es im Ankündigungstrailer.

Quelle: Chibig Presents vom 02. Februar 2022, abgerufen am 03. Februar 2022

