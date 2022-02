Grand Theft Auto: Neuer Ableger in Arbeit, GTA V und GTA Online bald für NextGen

Rockstar Games hat in einem Grand Theft Auto Community Update einige Neuigkeiten zur Franchise enthüllt. In dem Update bestätigt Rockstar Games die Arbeit an einem neuen Ableger der GTA-Reihe. Das Spiel befindet sich in der aktiven Entwicklungsphase. Weitere Details wurden nicht zu dem Projekt genannt.

Mehr Details gibt das Update bezüglich Grand Theft Auto V und GTA Online her. Ab dem 15. März 2022 ist beides für PlayStation 5 und Xbox Series X|S verfügbar. Die NextGen-Version bietet schnellere Ladezeiten, bis zu 60 fps, neue Grafikmodi mit bis zu 4K Auflösung, ein Upgrade von Texturen und eine Verbesserung der Sichtweite, HDR-Optionen, Raytracing, 3D Audio und plattformspezifische Features wie erweitertes haptisches Feedback.

Solltet ihr GTA V oder GTA Online bereits auf PlayStation 4 oder Xbox One gespielt haben, könnt ihr euren Fortschritt aus dem Storymodus und auch euren aktuellen GTA Online Charakter sowie den Fortschritt übertragen. Die Übertragung ist einmalig möglich.

Ab dem 15. März gibt es zudem eine neue Standalone-Version von GTA Online für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Auch GTA Online erhält einige Verbesserungen. So kann künftig etwa der der Story Modus Prolog übersprungen werden. Neu an Bord ist ein GTA Online Tutorial. Neue Spieler werden künftig im Career Builder starten und können sich dort für einen der vier angebotenen kriminellen Karrierepfade entscheiden: Biker, Führungskraft, Nachtclubbesitzer oder Waffenschmuggler. Mit jedem gibt es eine Immobilie und etwas Geld für den Start des eigenen Unternehmens. Auch wiederkehrende Spieler können den Career Builder verwenden, wenn sie ihren Charakter neuerstellen. Apropos Abkürzung: Künftig werdet ihr direkt über das Jobs-Menü die Kurztrips starten können, die The Contract mitgebracht hat. Der Abschluss der Storymissionen ist dann nicht mehr dafür nötig.

Die Standalone-Version für die NextGen-Konsolen von GTA Online bringt die neue Autowerkstatt Hao‘s Special Works mit, die bei LS Car Meet zu finden ist. Dort könnt ihr ausgewählten Fahrzeugen ein Leistungstuning spendieren.

Quelle: Rockstar Games Newswire, abgerufen am 04. Februar 2022

Bildquelle: Rockstar Games