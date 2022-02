Horizon Forbidden West: Trailer zeigt die Herausforderungen des Verbotenen Westen

Am 18. Februar 2022 erscheint das Spiel Horizon Forbidden West für PlayStation 4 und PlayStation 5. Protagonistin Aloy führt es dann in den „Verbotenen Westen“. In dem Grenzland erwarten sie neue maschinelle, aber auch menschliche Gefahren, denen sie sich stellen muss. Während ihrer Reise durchstreift sie Wälder, taucht ab zu versunkenen Städten und erklimmt Berge. Dabei begegnet sie neuen Kulturen, Charakteren, Geheimnissen und zahlreichen Gegnern.

Den Herausforderungen, denen sich Aloy in Horizon Forbidden West stellen wird, ist ein neuer Trailer gewidmet. Dieser trägt den Namen „Challenges of the Forbidden West“ und ihr könnt ihn wie gewohnt unten ansehen.

