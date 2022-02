Genshin Impact 2.5 Livestream Aufzeichnung

Am 04. Februar hat miHoYo Genshin Impact 2.5 vorgestellt. Wie üblich wurde zu diesem Anlass eine Sondersendung – so nennen die Entwickler das Format dafür – ausgestrahlt. Eine kurze Zusammenfassung einiger Eckpunkte gab es bereits gestern in dieser Meldung. Zusammen mit dem Genshin Impact 2.5 Trailer und einem Werbevideo, welches während des Streams zu sehen war.

Habt ihr die Sendung verpasst? Inzwischen steht auf YouTube auch die Aufzeichnung zur Verfügung. Wie gewohnt findet ihr das Video unter dieser Meldung. Es hat eine Spielzeit von knapp 33 Minuten. Die Promo Codes aus dem Stream sind inzwischen übrigens abgelaufen.

Genshin Impact 2.5 steht ab 16. Februar 2022 zur Verfügung. Freuen dürft ihr euch unter anderem auf neue Aufträge, einen neuen Boss und natürlich auf diverse Events. Mit Yae Miko wird es auch eine weitere spielbare Figur geben – zumindest für all jene, denen das Glück beim Aktionsgebet hold sein wird.

Quelle: offizieller YouTube-Kanal des Spiels, abgerufen am 05. Februar 2022

Bildquelle: miHoYo