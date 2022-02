My Nintendo: Animal Crossing New Horizons Geschenkpapierset für Platinpunkte

Bei My Nintendo könnt ihr nun gegen Platinpunkte ein Animal Crossing: New Horizons-Geschenkpapierset erhalten. Das Angebot kann einmalig pro Account wahrgenommen werden und erfordert 400 Platinpunkte. Das Set seht ihr im folgenden Tweet:

Schöner schenken mit dem #AnimalCrossing-Geschenkpapierset: Drei Designs und ein Aufkleberbogen für 400 Platinpunkte (zzgl. Versand)! Hier geht’s lang: https://t.co/fXdB1u456y pic.twitter.com/qw1SLXqDmd — Nintendo DE (@NintendoDE) February 5, 2022

In dem Set sind drei Geschenkpapiere in DIN A1 (59,4 x 84,1 cm) und ein Stickerbogen enthalten. Auch wenn das Angebot als solches mit Platinpunkten bezahlt wird und die Sachen selbst kein Geld kosten, fallen Versandkosten an. Eine Kreditkarte ist Voraussetzung, um das Angebot nutzen zu können.

Wenn ihr Interesse an dem Animal Crossing: New Horizons-Geschenkpapierset habt, könnt ihr hier My Nintendo besuchen. Meldet euch dort mit eurem Nintendo Account an, sofern ihr noch nicht eingeloggt seid. Habt ihr ausreichend Platinpunkte, klickt ihr auf Eintauschen. Ihr bekommt nach dem Tausch einen Belohnungscode, der 48 Stunden gültig ist. Innerhalb dieser Zeit müsst ihr die Bestellung bei My Nintendo abschließen. Andernfalls sind die Punkte weg und der Code ungültig.

Die Versandkosten für das Animal Crossing: New Horizons-Geschenkpapierset liegen bei 3,99 Euro, wenn ihr an eine Adresse in Deutschland versenden lasst. Für andere Länder fallen 6,99 Euro beziehungsweise CHF 7.80 an. Die Versandkosten können sich ändern, solltet ihr weitere Produkte bei My Nintendo bestellen wollen. Pro Bestellung kann allerdings nur ein Code verwendet werden. Bei My Nintendo werden regelmäßig ähnliche Aktionen angeboten. So erhaltet ihr aktuell zum Beispiel auch ein Nintendo 64-Posterset oder den My Nintendo Kalender 2022 gegen Platinpunkte.

Quelle: Nintendo DE auf Twitter, abgerufen am 05. Februar 2022

Bildquelle: Nintendo