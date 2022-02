Forza Horizon 5 World Cup: Japan übernimmt die Führung

Mit Serie 4 ist der Forza Horizon 5 World Cup gestartet. Über alle vier Wochen der Serie hinweg könnt ihr in diesem Punkte für eines der sechs konkurrierenden Länder erfahren. Im Rennen sind Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, UK und die USA. Wenige Tage vor Ende der ersten World Cup-Woche haben die Entwickler einen ersten Zwischenstand veröffentlicht. Derzeit liegt Japan in Führung. 25 Prozent der Autos, die für den World Cup gefahren wurden, stammen von japanischen Marken. Über weitere Platzierungen und die Verteilung ist nichts bekannt.

Wie funktioniert der Forza Horizon 5 World Cup? Ihr könnt das von euch favorisierte Land repräsentieren, indem ihr ein Auto von einer entsprechenden Marke fahrt. Für den World Cup sammelt ihr Punkte, indem ihr Festival Spiellisten-Inhalten wie Prüfung, Spielplatz oder saisonale Meisterschaften abschließt. Fahrt ihr etwa in einer saisonalen Meisterschaft einen Renault, gibt es einen Punkt von euch für Frankreich. Wählt ihr in einem anderen Rennen einen Volkswagen, holt ihr einen Punkt für Deutschland. Ihr könnt folglich für verschiedene Länder Punkte sammeln und mehrere pro Woche. Unklar ist allerdings, ob nur das einmalige Abschließen Berücksichtigung findet oder ein erneutes Abschließen der Veranstaltungen ebenfalls in die Punktetabelle einfließen wird.

