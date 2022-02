Ghost of Tsushima: Director´s Cut – Neues Outfit ist von Aloy aus Horizon inspiriert

Entwickler Sucker Punch Productions hat ein neues Update für Ghost of Tsushima: Director´s Cut zur Verfügung gestellt. Dieses bringt eine Überraschung mit sich. Mit dem Update wird ein Windschrein im Norden von Iki Island repariert. Könnt ihr das Puzzle dort lösen, dürft ihr euch über ein neues Outfit freuen.

Inspiriert wurde dieses von der Figur Aloy, die schon bald ihren zweiten großen Auftritt in Horizon Forbidden West haben wird. Das Spiel erscheint am 18. Februar für PlayStation 4 und PlayStation 5.

Before heading to the Forbidden West, make sure to visit Iki Island… Our friends at @SuckerPunchProd have a new Horizon-themed surprise waiting for you there! pic.twitter.com/ulU1wY5wvw

— Guerrilla (@Guerrilla) February 8, 2022