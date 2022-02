Nintendo Direct für den 09. Februar angekündigt

In den letzten Tagen wurde bereits eifrig über eine mögliche Nintendo Direct im Februar spekuliert, denn die hat quasi Tradition. Nun ist tatsächlich die ersehnte Ankündigung von Nintendo erfolgt. Das Unternehmen hat für den 09. Februar 2022 eine neue Ausgabe des Formats angekündigt, die ab 23:00 Uhr ausgestrahlt wird. Die Laufzeit wird mit rund 40 Minuten angegeben.

Im Fokus der kommenden Nintendo Direct sollen vor allem Spiele stehen, die in der ersten Jahreshälfte für die Switch erscheinen. Verfolgen könnt ihr die Präsentation via YouTube. Habt ihr dort einen Account, könnt ihr euch dort eine Erinnerung einrichten. Welche Ankündigungen erhofft ihr euch von der Direct?

Seid am 09.02. um 23:00 Uhr beim #NintendoDirect-Livestream dabei! In rund 40 Minuten bekommt ihr Informationen zu hauptsächlich in der ersten Hälfte von 2022 erscheinenden #NintendoSwitch-Spielen.

Seht euch hier die Präsentation an 🎥: https://t.co/esWuzISG4o pic.twitter.com/Pr3UwJJ0Wz

— Nintendo DE (@NintendoDE) February 8, 2022