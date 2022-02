Rune Factory 5: Heiratskandidaten Trailer

Am 25. März 2022 erscheint Rune Factory 5 in Europa. Eines der Features im Spiel ist die Möglichkeit einer Hochzeit und eine Familie zu gründen. Im Spiel gibt es je sechs weibliche und männliche Heiratskandidaten zur Auswahl. In zwei frisch veröffentlichten Trailern könnt ihr einen Blick auf die Rune Factory 5 Heiratskandidaten werfen.

Erstmals erlaubt es ein Spiel der Reihe, jede dieser Figuren heiraten zu können. Das Geschlecht spielt bei der Wahl keine Rolle mehr. Gleichgeschlechtliche Beziehungen sind also möglich, ohne dabei auf einzelne Figuren festgelegt zu sein. Habt ihr schon einen Favoriten oder eine Favoritin ausmachen können?

Heiratskandidaten

Heiratskandidatinnen

