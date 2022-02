Forza Horizon 5 World Cup: Zwischenstand kurz vor Ende von Woche #1

Nachdem Playground Games kürzlich bereits verkündet hat, welches Land derzeit den Forza Horizon 5 World Cup anführt, gibt es nun erstmals eine Platzierung für alle Länder. Mit dem neuen Zwischenstand sehen wir nun nicht nur die Plätze zwei bis sechs, sondern auch mit wie viel Prozent diese Platzierungen erreicht wurden. Klar in Führung liegt derzeit Japan mit 24,64 Prozent. Derzeit sehen die Platzierungen wie folgt aus:

Der Forza Horizon 5 World Cup läuft über die komplette Serie 4. Ihr könnt für das von euch favorisierte Land Punkte einfahren, indem ihr für Festival Spiellisten Inhalte wie saisonale Meisterschaften, Prüfungen und Spielplatz ein Fahrzeug wählt, welches von einem Hersteller des Landes stammt und damit einen solchen Inhalt abschließt. Ein fiktives Beispiel: Fahrt ihr in einem Lamborghini die Prüfung, punktet ihr für Italien. Wählt ihr für Spielplatz einen Nissan, fließt dieser Punkt auf das Konto von Japan. Ihr könnt also jede Woche mehrere Punkte einfahren, die dann auf das Konto des jeweiligen Landes wandern.

Week One of the #HorizonWorldCup done! Here are the current standings. Who will come from behind to take the lead? pic.twitter.com/u69MPXtcA2

— Forza Horizon (@ForzaHorizon) February 9, 2022