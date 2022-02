Xenoblade Chronicles 3 erscheint im September für Nintendo Switch

Die letzte Nintendo Direct endete mit einem Knall. Xenoblade Chronicles 3 wurde für die Nintendo Switch angekündigt. Der Release ist für September 2022 geplant. Den Ankündigungstrailer könnt ihr euch unten ansehen.

In Xenoblade Chronicles 3 erlebt ihr ein Abenteuer in Aionios. Dort stehen sich die beiden Nationen Keves und Agnus feindlich gegenüber. Ein tödlicher Konflikt zwischen den Nationen tobt. Keves zeichnet sich durch seine mechanische Technologie aus. Die Armeen des Landes bestehen vor allem aus Kampffahrzeugen und von Soldaten gesteuerten bemannten Waffen. Agnus setzt auf magische Technologie und konzentriert Äther. Kleine, mobile und autonome Waffen werden von den Streitkräften in die Schlacht geführt.

Xenoblade Chronicles 3 soll die Welten der beiden Vorgänger zusammenbringen. Die Charaktere wurden von Masatsugo Saito designet, der bereits für die Charakter-Designs von Xenoblade Chronicles 2 verantwortlich war. Für einige der Key Artworks des Spiels ist Koichi Mugitani verantwortlich. Für die Musik sind Yasunori Mitsuda, Manami Kiyota, ACE (TOMOri Kudo, CHiCO), Kenji Hiramatsu und Mariam Acounnasr verantwortlich.

Quelle: Nintendo Direct vom 09. Februar 2022; Nintendo.de; Twitter Nintendo DE 1, 2, 3, abgerufen am 10. Februar 2022

Bildquelle: Nintendo