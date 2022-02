Horizon Forbidden West Cinematic Trailer

Am 18. Februar 2022 erscheint Horizon Forbidden West für PlayStation 4 und PlayStation 5. Protagonistin Aloy verschlägt es in dem Spiel in den Verbotenen Westen. Das Grenzgebiet stellt sie vor neue Herausforderungen und Bedrohungen.

Kurz vor Veröffentlichung hat Sony nun einen Cinematic Trailer veröffentlicht, den ihr euch wie gewohnt unten ansehen könnt. Im Video gibt es einen Vorgeschmack auf einige der Gefahren, denen sich Aloy in Horizon Forbidden West stellen muss.

Quelle: PlayStation Blog, abgerufen am 11. Februar 2022

Bildquelle: Sony