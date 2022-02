Genshin Impact 2.5 Updatenotes und Details zum Yae Miko Banner

Genshin Impact 2.5 steht vor der Tür. In einer Mitteilung zur Versionsaktualisierung haben die Entwickler bereits die Updatenotes zur Verfügung gestellt. Wenn ihr einen Blick hineinwerfen möchtet, könnt ihr dies unten tun. Das Update selbst wird erst am 16. Februar bereitstehen.

In einem weiteren Blogpost gibt es Details zum ersten Genshin Impact 2.5 Figurenaktionsgebet. Der Banner beinhaltet die neue 5-Sterne-Figur Yae Miko (Elektro). Das Banner hat zudem eine erhöhte Chance auf den Erhalt der 4-Sterne-Figuren Fischl (Elektro), Thoma (Pyro) und Diona (Kryo). Die 4-Sterne-Figuren sind auch im Standardbanner „Wanderlust“ vertreten. Yae Miko wird nach Ende des Aktionsgebetes „Violette Blütenwolken“ nicht in das Standardbanner wandern. Das Aktionsgebet wird ab der Aktualisierung auf Version 2.5 bis zum 08. März 2022, 17:59:00 Uhr zur Verfügung stehen.

Genshin Impact 2.5 Updatenotes

– Zeit der Aktualisierung –

Ab 2022/02/16 06:00 (UTC+8) Uhr ungefähr 5 Stunden.

– Aktualisierung des Clients –

PC: Schließe das laufende Spiel und öffne den Launcher erneut. Klicke nun auf Aktualisieren.

iOS: Öffne den App Store und tippe auf Aktualisieren.

Android: Öffne das Spiel und folge den Anweisungen des Pop-ups zur Aktualisierung.

PS5™ oder PS4™: Öffne die Systemeinstellungen und wähle Genshin Impact aus. Drücke die OPTIONS-Taste auf dem Gamepad und wähle Auf Update überprüfen.

Wenn du bei der Installation auf Probleme stößt, kannst du unseren Kundendienst kontaktieren. Wir werden uns um dein Problem kümmern.

– Entschädigung –

Entschädigung für Serverpause während der Aktualisierung: Urgestein ×300

(Für jede Stunde, die die Server zur Wartung angehalten werden, gibt es Urgestein ×60. Sollten die Server schon eher wieder zugänglich sein, ändert sich die Entschädigung nicht.)

– Empfänger –

Entschädigung für Serverpause während der Aktualisierung: Alle Reisenden, die vor 2022/02/16 06:00 (UTC+8) Uhr Abenteuerstufe 5 erreicht haben.

Die Entschädigung muss vor dem Ende von Version 2.5 eingesammelt werden.

Innerhalb von 5 Stunden nach Wartungsende erhalten alle Reisenden die Entschädigung per Nachricht im Spiel. Diese Nachricht ist 30 Tage lang gültig und verfällt danach mitsamt Anhang.

– Aktualisierte Inhalte –

I. Neue Figuren

„Verhöhnung der Sterblichen – Yae Miko (Elektro)“

◇ Göttliches Auge: Elektro

◇ Waffe: Katalysator

◇ Die Guuji des Großen Narukami-Schreins und Chefredakteurin des „Verlagshauses Yae“. Hinter ihrem schönen Aussehen verbergen sich unerwartete Intelligenz und Gerissenheit.

II. Neue Ausrüstung

„Katalysator – Kaguras Wahrheit“ (5 Sterne)

„Katalysator – Auge des Gelöbnisses“ (4 Sterne)

III. Neue Aktionen

Aktion „Straßenopferritual der drei Welten“: Nimm teil und erhalte die exklusive Aktionswaffe „Auge des Gelöbnisses“.

Während des Aktionszeitraums kannst du das von der Dunkelheit umhüllte Enkanomiya erkunden und den Bokuso-Kasten auf eine bestimmte Stufe hochstufen, um „Katalysator – Auge des Gelöbnisses“ sowie die Materialien zur Verfeinerung dieser Waffe, Krone der Weisheit und andere Belohnungen zu erhalten. Schließ die Erkundungsaufträge der Aktion ab, um Urgestein, Material zum Aufstieg von Waffen und andere Belohnungen zu erhalten.

▌ Aktionszeitraum

2022/02/17 10:00 Uhr bis zum Ende von Version 2.5

▌ Teilnahmebedingungen

Abenteuerstufe 30

Abschließen des Archontenauftrags Kapitel II – 2. Akt „In der Stille verschwinden die Schatten“

Abschließen des Weltauftrags „Erebos’ Geheimnis“

IV. Neue Handlung

1. Neuer Legendenauftrag

Shougun Raidens Legendenauftrag „Imperatrix Umbrosa“ – 2. Akt „Flüchtige Träume“

Yae Mikos Legendenauftrag „Divina Vulpes“ – 1. Akt „Großes Narukami-Opferritual“

V. Neue Gegner

„Magatsu Mitake Narukami no Mikoto“

Das ist die Form, die die Marionette, die die Autorität des Shougun Raiden geerbt hat, annimmt, wenn sie sich denjenigen entgegenstellt, die die Ewigkeit bedrohen.

„Hülle der Finsternis – Standarte“, „Hülle der Finsternis – Formationszerstörer“, „Hülle der Finsternis – Garde“.

Ein mysteriöser Schattensoldat.

VI. Weitere neue Inhalte

1. Neue Rezepte: „Sangayaki“, „Udon-Nudeln“, „Fukuuchi-Udon“.

2. Neue Namenskärtchen: „Feierlichkeit – Trinkgelage“, „Yae Miko – Fuchs im Traum“, „Erlebnispass – Frühlingserwachen“.

3. Einige neue Errungenschaften unter „Wunder der Welt“.

4. Neue Dekorationen: Freizeitvorrichtung – „Am Puls“, Monolith der Raumschaffung – „Segelflug“.

5. Neue Wildtiere: „Korallenschmetterling“.

6. Neue wöchentlich erhältliche Ware unter „Schatzkammer“ → „Himmelsschätze“: „Eines Streuners Gedanken“.

7. Neue Einstellungen bei „Paimon-Menü“ → „Einstellungen“ → „Ton“: „Dynamikbereich“ und „Ausgabeeinstellungen“.

8. Neue Bildanzeigen auf der Filterseite von Artefakten.

9. Die Funktion „Automatisch hinzufügen“ wird beim System zum Zerstören von Waffen hinzugefügt.

10. Einige neue Ladeseiten mit Hinweistexten.

11. Gewundener Abgrund:

Anpassung der Elementaranomalie von Ebene 11:

• Erhöht den von allen Truppenmitgliedern verursachten Elektro-Schaden um 60 %.

• Erhöht den Effekt erhaltener Heilung aller Truppenmitglieder um 30 %.

Anpassung der Elementaranomalie von Ebene 12:

• Nur auf dieser Ebene, Fluss der Elemente ohne Beeinträchtigung.

Aktualisierung der gegnerischen Aufstellung auf Ebenen 11 bis 12.

Ab der ersten Phase nach der Aktualisierung auf Version 2.5 sehen die zwei verschiedenen Phasen des Monatssegens wie folgt aus:

Phase 1:

Mond des Blitzes

Verringert den Elektro-WDS der Gegner 10 s lang um 10 %, nachdem sie mit der Reaktion Unter Strom verursachten Schaden erlitten haben. 4-fach stapelbar. Die Wirkungsdauer jeder Stapelung wird unabhängig voneinander berechnet. Alle 1,2 s kann sich dieser Effekt auf denselben Gegner höchstens einmal auswirken.

Phase 2:

Mond der Gottesstimme

Löst eine Druckwelle, die tatsächlichen Schaden verursacht, an der Stelle der Gegner aus, wenn aktuelle Figuren von der Elektro-Kraft betroffene Gegner mit Standardangriffen, heftigen Schlägen, Angriffen aus dem Fall, Elementarfähigkeiten oder Spezialfähigkeiten treffen. 2 s Abklingzeit für auf diese Weise entstehende Druckwellen.

Hinweis: Gewundener Abgrund und Monatssegen setzen sich unverändert jeweils am 1. und 16. eines Monats zurück. Diese Änderungen am Gewundenen Abgrund treten am 1. März, 4 Uhr (Serverzeit) in Kraft.

– Anpassungen und Optimierungen –

● System

1. Optimierung der Anzeige der Reihenfolge der Schmiedeliste. Sie wird nun nach den Waffentypen angeordnet.

2. Optimierung der Bildanzeigen der Nutzeroberfläche beim Freischalten neuer Bücher im Handbuch.

3. Der obere Reiter im Fenster zum Wechseln von Artefakten bei den Figuren kann jetzt mithilfe von Gamepads zyklisch rollen.

4. Optimierung der Anordnungsfunktion und Filterfunktion von Artefakten.

5. Das neue Wildtier „Korallenschmetterling“ kann während des Zeitraums der Aktion „Straßenopferritual der drei Welten“ gefangen werden. (Du kannst „Korallenschmetterling“ auch in einer späteren Version beim Kannengeist auf der Durchreise erhalten.)

6. Optimierung der Bildanzeigen des Pop-up-Fensters bei der Aufladung von ursprünglichem Harz: Nach dem Erreichen des täglichen Limits für Aufladungen von ursprünglichem Harz mit Urgestein wird der Eintauschbutton grau (Bei Steuerung mit dem Gamepad wird der Eintauschbutton verborgen).

7. Optimierung der Effektausdehnung der Gegner, wenn sie besiegt werden, um ein flüssigeres Spielerlebnis zu bieten.

8. Optimierung der Einführung einiger Aufträge, um den Schwierigkeitsgrad beim Abenteuer zu verringern: Weltauftrag „Eiskalte Spuren“ wird ab Abenteuerstufe 22 verfügbar sein.

Alle Reisenden, die vor der Aktualisierung auf Version 2.5 unter Abenteuerstufe 22 sind und das aktuelle Auftragsziel „Sprich mit Katheryne“ vom Weltauftrag „Eiskalte Spuren“ haben, sehen diesen Auftrag erst einmal nicht mehr und können nach dem Erreichen von Abenteuerstufe 22 diesen Auftrag erneut annehmen.

Wenn dein aktuelles Auftragsziel „Sprich mit Iris“ oder ein späteres Ziel ist, dann wird dein Auftrag nicht betroffen sein.

● Audio

1. Neue Einstellung zum Wechseln des Audiodynamikbereichs unter „Paimon-Menü“ → „Einstellungen“ → „Ton“ → „Andere Einstellungen“.

2. Neue Einstellung zum Wechseln zwischen Stereoton und Raumklang unter „Paimon-Menü“ → „Einstellungen“ → „Ton“ → „Andere Einstellungen“.

3. Optimierung des Klangs der Umgebung sowie einiger Soundeffekte.

4. Optimierung der Frequenz der Audioinhalte einiger Figuren.

5. Optimierung der japanischen und koreanischen Audioinhalte für einige Figuren und Aufträge.

6. Wechseln des chinesischen Synchronsprechers und der entsprechenden Audioinhalte von Oz.

● Anderes

1. Aussehen der folgenden NPCs im Spiel wird mit ihrer Freizeitkleidung auswechselt. Dazu gehören Jean, Amber, Rosaria und Mona. Diese Änderung gilt für alle Aufträge der Version 2.5 und früheren Versionen.

2. Die Animationen vergangener Aktionen werden gelöscht, um die Größe des Clients zu verringern.

3. Ab Version 2.5 wird die Bitrate neuer Animationen auf 25.000 kbps reduziert, um die Größe des Clients zu verringern.

4. Anpassung der Höhe der Scheibe aller Hauptsteuereinheiten auf Ebenen 1 bis 8 des Gewundenen Abgrunds.

5. Neue Ränder auf der Nutzeroberfläche für die Steuerung mit dem Gamepad im Editor der Kanne der Vergänglichkeit.

6. Optimierung des Beschreibungstextes beim Einsammeln der Dekorationen eines Sets in der Kanne der Vergänglichkeit.

7. Optimierung einiger Animationen der Figuren „Verdeckter Mond – Ningguang (Geo)“ und „Rosenhexe – Lisa (Elektro)“ im Fenster „Figur-Waffe“.

8. Für den NPC Inagi Hotomi im Gebiet des Großen Narukami-Schreins auf der Insel Narukami wurde ein Dialog hinzugefügt: Nach dem Dialog kann durch das Abschließen des Weltauftrags „Reinigungsritual für die heilige Sakura“ die Dekoration „Maske“ erhalten werden.

9. Nach Aktualisierung auf Version 2.5 werden die roten Punkte einiger Ankündigungen nur auf dem Button „Ankündigungen“ angezeigt, aber nicht mehr auf dem Paimon-Menü oben links.

Quelle: offizielle Website 1, 2; abgerufen am 15. Februar 2022

Bildquelle: miHoYo