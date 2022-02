Xbox Game Pass: Neue Spiele für Februar angekündigt

Microsoft hat für den Xbox Game Pass weitere Spiele angekündigt. Die Mass Effect Legendary Edition ist nun auch in der Cloud verfügbar. Ab dem 17. Februar gibt es zudem eine Reihe von Neuzugängen. Sportlich wird es mit Madden NFL 22, während in Total War: Warhammer III um strategisches Geschick geht. Was euch sonst noch erwartet, seht ihr in der folgenden Übersicht.

Mass Effect Legendary Edition ; Cloud; verfügbar

; Cloud; verfügbar Lawn Mowing Simulator ; Xbox One; ab 17. Februar 2022

; Xbox One; ab 17. Februar 2022 Madden NFL 22 ; Konsole und PC; ab 17. Februar 2022

; Konsole und PC; ab 17. Februar 2022 Total War: Warhammer III ; PC; ab 17. Februar 2022

; PC; ab 17. Februar 2022 Roboquest Game Preview; PC; ab 22. Februar 2022

Game Preview; PC; ab 22. Februar 2022 Galactic Civilization III ; PC; ab 24. Februar 2022

; PC; ab 24. Februar 2022 Super Mega Baseball 3 ; Konsole; ab 24. Februar 2022

; Konsole; ab 24. Februar 2022 Alice: Madness Returns; PC; ab 28. Februar 2022

Am 28. Februar 2022 verabschieden sich die folgenden Spiele aus dem Xbox Game Pass:

Hypnospace Outlaw ; Cloud, Konsole und PC

; Cloud, Konsole und PC Killer Queen Black ; Cloud und Konsole

; Cloud und Konsole Stealth Inc 2 ; Cloud und Konsole

; Cloud und Konsole Touhuo Luna Nights; Cloud; Konsole und PC

Xbox Touch Control wird künftig auch von diesen Spielen unterstützt:

Dreamscaper

Firewatch

Lake

The Pedestrian

Yakuza 3 Remastered

Yakuza 4 Remastered

Quelle: Microsoft Pressemitteilung vom 15. Februar 2022

Bildquelle: Electronic Arts