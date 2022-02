Forza Horizon 5 World Cup: Entwickler verraten erste mögliche Belohnungen

Aktuell läuft der Forza Horizon 5 World Cup. In dem treten die sechs Länder Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, UK und die USA gegeneinander an. Die Punkte für diese Länder kommen über die Festival-Spiellisten der aktuellen Serie zusammen. Schließt jemand etwa die Prüfung in einem Fahrzeug einer japanischen Marke ab, gibt es einen Zähler auf das Punktekonto von Japan. Am Ende der Aktion erhalten alle ein Fahrzeug als Belohnung. Dieses ist davon abhängig, welches Land sich letztlich durchsetzen kann.

Aktuell liegt beim Forza Horizon 5 World Cup Japan in Führung. Sollte dies so bleiben, dürft ihr euch auf den 1996 Nissan GT-R LM freuen. Sollten die USA gewinnen – die derzeit auf dem fünften Platz eher abgeschlagen liegen, gibt es eine Shelby Cobra. Weitere mögliche Belohnungen sind bisher nicht angekündigt.

It’s time to reveal some rewards! If Japan can hold its current lead in the #HorizonWorldCup, players will receive the 1996 @Nissan GT-R LM. pic.twitter.com/0RJugzFPWs — Forza Horizon (@ForzaHorizon) February 15, 2022

The Shelby Cobra lies in wait if the US wins the #HorizonWorldCup. Will they make it? (Currently in 5th) pic.twitter.com/agW3LRF9JJ — Forza Horizon (@ForzaHorizon) February 15, 2022

