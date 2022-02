Guild Wars 2: End of Dragons Vinyl-Soundtrack angekündigt und vorbestellbar

Am 28. Februar 2022 erscheint Guild Wars 2: End of Dragons. Der Soundtrack aus End of Dragons wird als Doppel-LP erscheinen. Für den Vinyl-Soundtrack arbeitet ArenaNet erneut mit iam8bit zusammen.

Der Guild Wars 2: End of Dragons Vinyl-Soundtrack ist beim Design an die zuvor erschienen Soundtracks zu Path of Fire und Heart of Thorns angelehnt. Das Cover wird von einem Foil-Hologram verziert, welches das Drachensymbol der Erweiterung abbildet. Im Inneren erwartet euch ein Gatefold, welches Landschaften aus dem Spiel zeigt. Die Platten selbst erinnern farblich an das Jademeer in Cantha.

Insgesamt wird der Guild Wars 2: End of Dragons Vinyl-Soundtrack 31 Titel umfassen. Komponiert wurde er von Maclaine Diemer, Michael Choi, Sojin Ryu, Andi Roselund, Bryan Atkinson und Lena Raine. Enthalten ist zudem ein Bonustrack von Joyce Kwon. Versandt werden soll der Soundtrack ab dem vierten Quartal 2022. Vorbestellen könnt ihr ihn bei iam8bit oder bei Black Screen Records. Black Screen Records ist ein Händler aus Köln und arbeitet mit iam8bit zusammen. Vinyl-Liebhaber kommen so in den Genuss vieler iam8bit-Veröffentlichungen, ohne den teuren Versand aus den USA zahlen zu müssen.

Einen Vorgeschmack auf den Soundtrack gibt es im Video unten:

Quelle: ArenaNet Pressemitteilung vom 16. Februar 2022, Black Screen Records

Bildquelle: ArenaNet