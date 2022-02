Elden Ring Übersichtstrailer

Kaum ist Horizon Forbidden West erschienen, steht mit Elden Ring schon der nächste große Titel in den Startlöchern. Was euch im neuesten Spiel aus dem Hause From Software erwartet, zeigt der frisch veröffentliche Übersichtstrailer. In knapp 6,5 Minuten gewährt das Video einen Einblick in die Handlung des Spiels und zeigt eine Reihe von Features.

Das Video wurde im Rahmen des Red Bull Live-Events erstmals gezeigt. Während des Online-Events haben einige Content Creator die Gelegenheit, das Spiel vor Veröffentlichung zu streamen und Gameplay zu zeigen. Einge kreative Köpfe hinter dem Spiel koommen dabei ebenfalls zu Wort. Elden Ring erscheint am 25. Februar 2022 für PC, PlayStation 4, 5 Xbox One und Series X|S.

Quelle: Bandai Namco Europe YouTube, abgerufen am 19. Februar 2022

Bildquelle: Bandai Namco