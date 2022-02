Forza Horizon 5 World Cup: Japan an der Spitze, Deutschland fällt zurück

Es kommt Bewegung in den Forza Horizon 5 World Cup. Auf der Spitzenposition steht einmal mehr Japan. Derzeit führt das Land mit 23,41 Prozent. Frankreich platziert sich aktuell dahinter, mit 18,80 Prozent. Deutschland ist aus den Top 3 gefallen und rangiert derzeit nur noch auf dem vierten Platz. Der Abstand zum Drittplatzierten – UK – ist allerdings mit weniger als einem Prozent gering.

Auch auf den Plätzen 5 und 6 geht es eng zu. Die werden von den USA und Italien belegt. Auch hier liegt nur knapp ein Prozent zwischen den Ländern.

Japan has managed to reclaim its lead but France has made HUGE gains. Who are you supporting in the final week of the #HorizonWorldCup? pic.twitter.com/DomDY3EYvT

— Forza Horizon (@ForzaHorizon) February 23, 2022