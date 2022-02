PlayStation Plus im März mit ARK und Ghostrunner

Sony hat die PlayStation Plus-Spiele für den März 2022 bekannt gegeben. Mitglieder dürfen sich auf die vier folgenden Spiele freuen:

ARK: Survival Evolved (PlayStation 4)

Team Sonic Racing (PlayStation 4)

Ghostrunner (PlayStation 5)

Ghost of Tsushima Legends (PlayStation 4 und PlayStation 5)

Ghost of Tsushima Legends ist der Multiplayer von Ghost of Tsushima. Der Singleplayer ist nicht in Legends enthalten.

Die PlayStation Plus März-Spiele sind ab dem 01. März 2022 verfügbar. Bis dahin habt ihr noch die Möglichkeit, die Februar-Spiele in eure Bibliothek zu packen. Dies sind EA Sports UFC 4, Tiny Tinas Sturm auf die Drachenfestung: Ein einmaliges Wonderlands-Abenteuer und Planet Coaster: Console Edition (PlayStation 5).

Quelle: PlayStation Pressemitteilung vom 23. Februar 2022

Bildquelle: Sony