Age of Empires IV Roadmap

Die Age of Empires IV Roadmap gewährt einen Blick darauf, was euch in den kommenden Monaten erwartet. Monatliche Patches sollen die Spielerfahrung aufwerten. Sie sollen unter anderem die Balance verbessern und Fehler ausmerzen. Es gibt zudem erste Details zu den ersten Seasons.

Age of Empires IV Season One

Season One wurde zuvor Frühlingsupdate (Spring Update) genannt und ist das erste große Update 2022. Mit der Season startet die Age of Empires IV Content Editor Beta. Das Tool ermöglicht es der Community eigene Inhalte zu erschaffen und diese mit anderen Spielenden zu teilen. Angekündigt sind zudem eine Reihe In-House Mods und Tutorials, die beim Start helfen sollen. Der Content Editor startet zwar als Beta, wird aber dauerhaft zur Verfügung stehen.

Ebenfalls Teil von Season 1 ist die 1v1 Ranked Rangliste. Für die Hotkeys kommen Verbesserungen. In Aussicht gestellt werden unter anderem zusätzliche Kategorien und die Möglichkeit, andere Befehle auf ALT und SHIFT zu legen. Neue Hotkeys, mit denen etwa unbeschäftigte Bewohner aufgespürt werden können sind ebenfalls angekündigt. Die Verbesserungen bei den Hotkeys sind erst der Anfang. In Season 2 folgt mehr.

Abgerundet wird Season 1 von einigen Quality of Life Verbesserungen wie der globalen Bau-Warteschlange, MegaRandom, eine neue Art of War Herausforderung und Feintuning beim Schwierigkeitsgrad einiger Kampagnenmissionen.

Age of Empires IV Season Two

Die Pläne für Age of Empires IV Season Two sind bisher weniger konkret, der grobe Rahmen aber steht bereits fest. Die Hotkeys sollen ab Season 2 vollständig neu belegbar sein. Es kommt zudem ein Abstimmungssystem für Karten und eine Farbauswahl für Spieler als zusätzliche Anpassungsmöglichkeit.

Auch über Season Two hinaus gibt es Pläne für Age of Empires IV. Derzeit haben die Entwickler unter anderem einen Blick auf Cheats und Sticheleien, Verbesserungen für den Zuschauerermodus und Wegpunkt Indikatoren. Einige dieser Dinge schaffen es möglicherweise sogar noch in die zweite Season.

Quelle: ageofempires.com, abgerufen am 04. März 2022

Bildquelle: Microsoft