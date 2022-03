Into the Starfield Episode 2: Für alle Wanderer Video

Bethesda hat den zweiten Teil der Into the Starfield Videoreihe veröffentlicht. Episode 2 trägt den Namen „Für alle Wanderer“ und gewährt weitere Einblicke in die Entstehung des Spiels. Zu Wort kommen dabei Game Director Todd Howard, Design Director Emil Pagliarulo, Lead Quest Designer Will Shen und Lead Artist Istvan Pely.

Erscheinen soll das Spiel am 11. November 2022 für PC und Xbox Series X|S. Habt ihr den ersten Teil der Videoreihe – Das endlose Streben – verpasst, könnt ihr ihn hier nachholen.

Quelle: bethesda.net, abgerufen am 16. März 2022

Bildquelle: Bethesda